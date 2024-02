Bien que la productivité et la satisfaction des travailleurs aient augmenté lors de la montée récente du télétravail, on observe maintenant des conséquences plus négatives pour les employés qui travaillent uniquement ou très majoritairement à distance.

Un mardi sur deux, des experts en ressources humaines répondent à vos questions. Cette semaine, les conseils de France Dufresne, leader canadienne Expérience employé et Fusions et acquisitions chez Willis Towers Watson (WTW).

Cette semaine, je souhaite m’adresser à plusieurs lecteurs qui vivent des problèmes liés au télétravail ou qui en sont témoins, notamment la perte de motivation et le sentiment d’isolement.

Nous nous sommes tous adaptés assez rapidement au télétravail et aux nombreux avantages qu’il apporte. Cependant, on a mis plus de temps à observer et à reconnaître les inconvénients du télétravail. Les études et les sondages sur l’engagement, la productivité et le bonheur au travail depuis l’adoption massive du télétravail ont permis de mieux en cerner les aspects dommageables et de démontrer que de nombreux employés s’y sont mal adaptés, souvent au point de quitter leur emploi.

Le coût du télétravail à temps plein

Bien que la productivité et la satisfaction des travailleurs aient augmenté lors de la montée récente du télétravail, on observe maintenant des conséquences plus négatives pour les employés qui travaillent uniquement ou très majoritairement à distance. En effet, en plus de se sentir isolés et loin de leur équipe, les employés en télétravail rapportent se sentir épuisés, plus souvent oubliés ou désavantagés en matière de progression de carrière.

L’effritement des relations entre l’employé, son équipe et son gestionnaire, jumelé à une difficulté de se déconnecter du travail, favorise un désintérêt qui pousse les employés au « désengagement discret ». C’est-à-dire qu’ils font le strict minimum au travail, se détachent psychologiquement de leur employeur, ou démissionnent tout simplement. Une récente étude de la firme Gallup montre que les deux tiers des travailleuses et travailleurs au Canada en 2022 affirmaient vivre un désengagement discret. Rien n’indique que la situation s’est améliorée depuis. Il est facile d’imaginer l’énorme impact de ce phénomène sur la productivité et la mobilisation des équipes.

Votre responsabilité en tant qu’employé

Les recherches sur le télétravail sont unanimes : la productivité diffère en fonction des types de rôles et de la nature du travail, de l’approche de l’employeur en matière de télétravail (modalités, exigences, etc.) et de la capacité des gestionnaires à gérer les employés à distance. Bien évidemment, ces derniers sont généralement des facteurs qui ne dépendent pas de vous.

Cela étant dit, vous avez la responsabilité de maintenir votre propre motivation et productivité et, pour y arriver, de multiples solutions s’offrent à vous. Si vous vous sentez isolé, oublié ou peu reconnu, ou encore si vous êtes très peu engagé dans vos tâches, vous pouvez par exemple accroître vos interactions sociales au travail. Efforcez-vous d’échanger plus souvent avec vos collègues et votre gestionnaire (virtuellement ou en personne) et de travailler en équipe (« penser à deux têtes », demander l’avis d’un collègue, etc.). Si aller au bureau ou rencontrer vos collègues n’est pas possible, allez travailler dans un espace de travail collaboratif ou bien dans un lieu public pour atténuer la solitude.

Également, pour maintenir votre intérêt au travail, fixez-vous des objectifs clairs, segmentez votre horaire de travail en y insérant des pauses et désignez un espace voué au travail à la maison. Maintenir une routine et faire de l’activité physique sont des mesures qui se sont aussi révélées grandement bénéfiques pour la concentration et le bien-être général des employés qui travaillent à distance. Enfin, n’hésitez pas à parler de votre situation avec votre gestionnaire. Ensemble, vous pourrez établir un plan d’action efficace. En résumé, demeurez conscient que le télétravail peut avoir des impacts négatifs et soyez proactifs dans l’élaboration de solutions qui fonctionnent pour vous afin d’atténuer ces désagréments.

Vous êtes gestionnaire d’employés en télétravail ?

La gestion d’une équipe en mode hybride ou entièrement virtuelle exige des compétences différentes et un état d’esprit approprié. En effet, les équipes requièrent non seulement des compétences traditionnelles en gestion, comme définir des objectifs clairs, encadrer les employés, solliciter la participation et reconnaître la performance, mais également des compétences spécifiques au contexte virtuel.

Bien soutenir vos travailleurs en télétravail, ou vos équipes hybrides, consiste notamment à :

définir et communiquer des attentes claires (disponibilité, collaboration, méthodes de travail, etc.) ;

demeurer « proche » d’eux (conversations régulières, rétroaction fréquente, etc.) ;

guider leur développement (les accompagner, offrir des occasions d’apprentissage, discuter de carrière et de performance, etc.) ;

favoriser leur sentiment d’appartenance (participation aux activités d’équipes, reconnaissance, écoute et consultation) ;

promouvoir et valoriser le travail d’équipe ;

être flexible et faire certains compromis (faire confiance, gérer selon les résultats, heures de travail, etc.) ;

être proactif pour constater les problèmes et trouver des solutions (sous-performance, démotivation, épuisement, frustrations, etc.).

En tant que gestionnaire, vous avez le droit et surtout la responsabilité d’apporter des correctifs aux différentes situations présentant des enjeux liés au télétravail. Vous pourriez même, dans certains cas, devoir révoquer la possibilité de travailler à distance ou simplement exiger la présence de votre équipe pour des évènements importants (rencontre mensuelle, lancement de projets, etc.). Sachez que vos collègues des ressources humaines vous épauleront dans de telles situations, notamment lorsqu’il faut concilier les besoins et exigences de l’employeur et ceux de l’employé. N’hésitez pas à les solliciter de manière plus générale pour vous accompagner ou vous suggérer des formations, lectures ou ressources spécialisées. Il vaut mieux régler les problèmes promptement avant qu’ils ne dégénèrent ou empirent.

Le télétravail, complet ou en mode hybride, est là pour de bon. Les gestionnaires ont tout intérêt à améliorer leurs compétences en gestion de mode hybride. Tout comme vos employés, demeurez attentifs aux risques du télétravail et établissez un environnement dans lequel les membres de votre équipe auront envie de collaborer et de donner le meilleur d’eux-mêmes, et où ils pourront aussi s’accomplir.