De PME à entreprise internationale, le Cirque du Soleil s’est démarqué en proposant au fil des décennies une multitude d’innovations. Mais quel type de créateurs et d’entrepreneurs faut-il être pour réussir un tel exploit ? Regard sur les forces individuelles des membres d’une équipe hors pair et sur leur complicité.

Myriam Jézéquel Rédactrice, Gestion HEC Montréal *

Louis Jacques Filion, professeur émérite à HEC Montréal et titulaire de la Chaire d’entrepreneuriat Rogers-J.-A.-Bombardier jusqu’à sa retraite en 2016, s’est penché sur le profil de ces précieux collaborateurs et sur leur récit de vie. À travers cette galerie de portraits, l’auteur s’est demandé comment ces joyeux lurons sont devenus de véritables agents d’innovation.

L’entrepreneur initiateur

Dans le rôle de l’entrepreneur initiateur, Gilles Ste-Croix a été « le grand échassier en action », au sens propre comme au sens figuré. Dès ses débuts dans une troupe de théâtre étudiante, il a ce besoin incessant d’explorer de nouveaux territoires d’activités. Son talent d’amuseur public le conduit à former une troupe de théâtre de rue, Les Échassiers de Baie-Saint-Paul, où se réunira pour la première fois le noyau créatif du Cirque du Soleil. Son moteur ? « Oser créer du rêve », comme se plaît à le dire ce nomade planétaire habile à « faire des connexions entre l’esprit, le cœur et le corps ».

L’entrepreneur structurant

Après une enfance joyeuse, remplie de jeux, Guy Laliberté démontre très vite un appétit de liberté et une indépendance d’esprit. De rebelle à rassembleur, il est encouragé par le directeur de son école à utiliser ses habiletés d’organisateur de façon constructive. À la fois jongleur, cracheur de feu et magicien, il va de contrat en contrat et apprend à percevoir ce qui plaît au public. Il décide alors de dépoussiérer un art ancien en lui donnant forme, vie et personnalité. Sa vision réinvente le cirque.

Le facilitateur innovant

Le goût de l’aventure et des festivités, voilà ce qui anime Daniel Gauthier depuis toujours. Ses affinités avec Guy et Gilles se révèlent dès qu’ils se rencontrent. « On aime ça faire du show-business, on aime ça voyager, on aime ça être maîtres de notre destinée ; c’est de cette façon qu’a émergé l’idée de créer une activité plus pérenne, tel un cirque québécois présentant notre propre théâtre », raconte-t-il à l’auteur. De la gestion des inscriptions aux demandes de subventions, puis de la logistique du divertissement aux grands chantiers immobiliers, Daniel Gauthier contribue de multiples façons au succès du groupe avec cette attention particulière afin que le consommateur puisse vivre une réelle « expérience ».

Le facilitateur imaginatif

Robert Blain est « un comptable heureux au pays des artistes » ! Responsable à l’époque de la vérification fiscale d’entreprises chez Samson Bélair/Deloitte, il a un gros coup de cœur pour le Cirque, qui est alors son client. De fil en aiguille, il se joint à l’entreprise et y exerce plusieurs rôles : comptable, négociateur, vice-président des finances et fiduciaire du patrimoine de Guy Laliberté. Engagement, respect et intégrité sont ses maîtres-mots.

*Cet article est publié grâce à un partenariat avec le magazine Gestion HEC Montréal, où il est d’abord paru.