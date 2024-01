Les besoins de développement les plus cruciaux et audacieux sont souvent liés au désir d’apporter des changements durables dans ses façons d’être et de faire.

« En ce début d’année, j’avais l’intention de réfléchir à un plan de développement personnel, mais je réalise que cela implique surtout des changements d’attitudes et de comportements… et je ne sais pas par où commencer. Que me suggérez-vous ? » – Brigitte

Comme le constate Brigitte, les besoins de développement les plus cruciaux et audacieux sont souvent liés au désir d’apporter des changements durables dans ses façons d’être et de faire. Cela signifie peut-être de gagner en confiance pour faire valoir son potentiel ou de s’affirmer davantage pour gagner le respect. Cela peut aussi signifier mieux équilibrer travail et vie personnelle.

Lancer et soutenir un changement personnel ou professionnel par ses propres moyens est difficile. On n’a qu’à penser à sa propre expérience (régime, mise en forme, gestion de son temps) pour s’en convaincre. Nous traînons tous avec nous une certaine immunité ou résistance, avouée ou non, face à notre propre changement. Nous sommes face à une dynamique d’autoprotection qui nous échappe largement et qui peut nous ramener constamment à la situation de départ que nous avons créée et choisie, car au fond, elle nous convient bien. Surmonter cette immunité exige de mettre en place certaines conditions qui pourraient bénéficier à Brigitte.

Cibler ses intentions

La plupart des efforts de développement professionnel sont déclenchés par une certaine insatisfaction ou frustration liée au travail. On peut être tenté de chercher à corriger ses faiblesses, mais il faut aussi savoir mettre l’accent sur le développement de ses forces. Il faut prendre le temps de réfléchir et de prioriser ce que l’on veut ou doit vraiment changer. Il importe d’abord d’articuler pourquoi ce besoin est important. En relevant le défi de repousser ses limites au-delà de ses capacités actuelles, qu’est-ce qu’on y gagne ? N’hésitons pas à aller chercher de la rétroaction auprès de personnes de confiance qui nous connaissent bien et qui nous observent au quotidien. Ils peuvent nous aider à cibler et à préciser les changements de comportements susceptibles de faire une réelle différence dans notre performance ou dans nos relations.

Transformer ses besoins en objectifs

D’abord, il faut se limiter à un ou deux objectifs à la fois touchant les aspects les plus importants à changer. Un objectif donne une direction naturelle à suivre, une cible à atteindre, et procure de la motivation. Se fixer des objectifs réalistes prend toute son importance. Se donner une période définie de réalisation de l’objectif permet aussi de déterminer la progression et la mesure des résultats. Une période de trois mois est intéressante et souvent optimale, car elle laisse assez de temps pour faire des progrès tangibles tout en restant concrète et spécifique. Mais cela dépend de la nature de l’objectif, bien sûr.

S’engager réellement

Même lorsque nos intentions sont claires et nobles, il peut s’avérer difficile d’avoir la volonté et la persévérance. Beaucoup d’individus n’ont pas un sentiment d’urgence suffisant à l’égard de leurs priorités de développement ou ont fixé leurs objectifs de façon trop vague et superficielle. Pour changer, il faut avoir la motivation à s’engager résolument dans un processus de changement. Pour maintenir cette motivation, le mieux est de miser sur de petits résultats avec des cibles à court terme pour se donner confiance et persévérer.

Rendre son engagement visible

Cela peut aider de présenter ses objectifs de développement à d’autres. Savoir que les autres sont au courant de ses engagements de changement est certainement une excellente façon de se responsabiliser et de rester motivé ou engagé. C’est alors plus difficile de reculer ou d’abandonner. Créer un cercle de confiance composé de deux ou trois collaborateurs avec qui on travaille de près pour aller chercher des moyens de s’améliorer et du soutien sur le plan motivationnel. Trouver une personne qui partage un besoin ou un objectif similaire et en faire un partenaire de sa démarche de changement dans un esprit de codéveloppement est aussi une pratique fort utile.

Miser sur la régularité et la constance

Il faut voir le changement de soi comme un processus. Garder son attention sur l’objectif, être têtu, même passionné par le changement entrepris. La réussite nécessite d’être actif et intentionnel en regard de son propre développement. Il faut être conscient que changer demande de l’entraînement ou de la répétition et que l’entraînement demande du temps. Tout cela exige de la patience et de la persévérance, car il ne faut pas confondre des altérations de comportements à court terme avec le changement de soi qui exige une nouvelle façon de penser et d’être.

Célébrer les petites victoires

Le changement personnel et professionnel est rarement linéaire et en progression continue comme on le croit souvent. Il s’agit plutôt d’un parcours parsemé de hauts et de bas, de faux départs et de nouveaux départs. Il faut donc bien noter ses progrès, ses petites victoires. Il faut savoir se récompenser. Célébrer est aussi une pratique utile et, lorsqu’il y a persistance, bien méritée.