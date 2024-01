Dior et Hermès éliront domicile à l’intérieur de Rennaï, un espace de 36 000 pieds carrés consacré à la beauté et au bien-être.

Dior et Hermès débarqueront au Royalmount

Grands noms du parfum et des produits de beauté, Dior et Hermès ouvriront leurs premières boutiques en terre canadienne au Royalmount. Les deux marques éliront domicile à l’intérieur de Rennaï, un espace de 36 000 pieds carrés consacré à la beauté et au bien-être.

Le concept fera partie du Royalmount, un centre commercial en construction à l’angle des autoroutes 15 et 40 dont l’ouverture est prévue en août 2024. Dans l’espace Rennaï, des noms québécois de la beauté seront également représentés avec les marques Watier Cosmétiques, Apprenti Ôr’ganik, JB Skin Sävvi, Selv, Ruby Brown, Landish et la Maison de thé Camellia Sinensis.

« Œuvrant dans l’industrie du commerce de détail de luxe depuis plusieurs décennies, je peux affirmer avec confiance que les partenariats prestigieux que nous annonçons aujourd’hui sauront répondre à ce que notre future clientèle attendra de Rennaï, a indiqué Christopher Novak, président de Rennaï, dans un communiqué de presse publié ce mardi. Jusqu’au lancement, nous continuerons d’annoncer des partenaires qui représentent l’esprit et la promesse de notre marque, soit d’offrir à nos clients une expérience complète, à la fois en magasin et virtuellement, grâce à notre expérience complémentaire de conciergerie. »

Projet piloté par Carbonleo, le Royalmount, en plus d’un méga centre de beauté, comptera quelque 170 boutiques et une soixantaine de restaurants.