Le président et directeur général de Nuvei, Philip Fayer, a indiqué que le partenariat apportera aux utilisateurs d’Adobe Commerce une approche efficace et personnalisée pour leur stratégie de paiement.

(Montréal) L’entreprise montréalaise Nuvei Corporation a conclu un partenariat avec la société de logiciels Adobe pour permettre aux clients d’accéder à sa technologie de paiement.

La Presse Canadienne

Les détails financiers de l’entente n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

La société affirme que le partenariat permettra aux entreprises opérant sur Adobe Commerce de simplifier les paiements et de se développer sur de nouveaux marchés.

Le directeur principal des partenariats pour le contenu et de commerce chez Adobe, Jason Knell, a affirmé que cet accord aidera Adobe Commerce à offrir une plus grande flexibilité aux commerçants dans l’expérience de paiement.

L’accord avec Adobe fait suite à une entente entre Nuvei et Microsoft Corporation annoncée l’année dernière et qui verra l’éditeur de logiciels commencer à utiliser la technologie de paiement de Nuvei au Moyen-Orient et en Afrique.