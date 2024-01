eBay, dont le siège social se trouve à San José, en Californie, est la plus récente entreprise technologique à procéder à une série de licenciements après avoir rapidement augmenté les embauches pendant la pandémie de COVID-19, alors que les gens dépensaient plus d’argent en ligne.

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Le détaillant en ligne eBay va supprimer quelque 1000 emplois, soit environ 9 % de sa main-d’œuvre à temps plein, affirmant que son nombre d’employés et ses coûts ont dépassé la croissance de l’entreprise dans une économie en ralentissement.

Associated Press

Le président et directeur général Jamie Iannone a déclaré mardi dans un message aux employés que l’entreprise réduirait également le nombre de « contrats que nous avons au sein de notre main-d’œuvre alternative au cours des prochains mois ».

« Ces changements sont difficiles, mais je suis convaincu qu’en travaillant ensemble, nous deviendrons plus forts que jamais », a ajouté M. Iannone.

eBay, dont le siège social se trouve à San José, en Californie, est la plus récente entreprise technologique à procéder à une série de licenciements après avoir rapidement augmenté les embauches pendant la pandémie de COVID-19, alors que les gens dépensaient plus d’argent en ligne.

De nos jours, plusieurs entreprises, de Google à Amazon, ont procédé à de pénibles suppressions d’emplois pour réduire leurs coûts et améliorer leurs résultats.

Ce mois-ci, Google a affirmé qu’il licenciait des centaines d’employés travaillant dans ses équipes de matériel, d’assistance vocale et d’ingénierie, tandis que TikTok annonçait le licenciement de dizaines d’employés dans la publicité et les ventes.

Le développeur de jeux vidéo Riot Games, derrière le populaire « League of Legends », a pour sa part réduit de 11 % son effectif.

De son côté, Amazon a annoncé ce mois-ci qu’il supprimait plusieurs centaines d’emplois dans ses unités Prime Video et MGM Studios.

Le géant de la vente au détail en ligne possède deux autres sociétés qui ont annoncé d’importants licenciements en janvier : Audible, le service de livres audio et de baladodiffusions en ligne, qui supprime environ 5 % de ses effectifs, et la plateforme de vidéo sur demande Twitch, qui abolit plus de 500 emplois.

D’autres entreprises technologiques, dont Spotify, Microsoft, Meta et IBM, ont aussi récemment supprimé des emplois.

Elles se heurtent à un ralentissement de leur économie à la suite des hausses rapides des taux d’intérêt initiées par les banques centrales du monde entier pour lutter contre la montée en flèche de l’inflation.

Le patron d’eBay a souligné ces préoccupations quant à la nécessité de réduire ses effectifs : « Malgré les pressions extérieures, comme l’environnement macroéconomique difficile, nous savons que nous pouvons être meilleurs avec les facteurs que nous contrôlons », a assuré M. Iannone.

L’entreprise a également été confrontée à des problèmes internes qui ont nui à ses activités. Le détaillant en ligne paiera une amende de 3 millions US pour régler les accusations criminelles américaines à propos d’une campagne de harcèlement menée par des employés qui ont envoyé des araignées vivantes, des cafards et d’autres objets inquiétants au domicile d’un couple du Massachusetts, selon des documents judiciaires.

Le département de la Justice a accusé eBay de harcèlement criminel, de subornation de témoins et d’entrave à la justice plus de trois ans après que les employés eurent été poursuivis dans le cadre d’un vaste stratagème visant à intimider un couple qui avait produit un bulletin d’information en ligne appelé EcommerceBytes, qui avait dérangé les dirigeants d’eBay avec sa couverture médiatique.