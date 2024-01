Après avoir supprimé 275 postes au Québec au cours des sept derniers mois, RONA procède à d’autres mises à pied. L’entreprise a annoncé mardi la suppression de 180 emplois au siège social de Boucherville, dans les magasins et au centre de distribution de Terrebonne, installation qui cessera ses activités en mars 2024.

Ailleurs au Canada, 120 employés de bureau et de magasins perdront également leur gagne-pain. À la grandeur du pays, le détaillant a donc procédé à un total de 300 mises à pied. Selon nos informations, les employés touchés ont appris la nouvelle jusqu’à tard dans la journée, mardi. Certains auraient même été avisés à distance. Actuellement, environ 1200 personnes travaillent au siège social situé sur la Rive-Sud de Montréal.

Ces décisions ont-elles un lien avec les ralentissements observés dans l’industrie de la construction ? « Alors que nous regardons vers l’avenir, RONA doit revenir à son essence et ajuster son modèle opérationnel en devenant une organisation plus agile et animée d’un esprit entrepreneurial, comme elle l’était auparavant, peut-on lire dans une déclaration officielle envoyée par courriel en fin de journée, mardi. Dans cette nouvelle phase de notre évolution, nous devons simplifier nos opérations et éliminer les inefficacités créées au cours des dernières années. »

À la suite de ces décisions – que RONA assure ne pas avoir prises à la « légère » –, l’entreprise souhaite se donner les moyens de « financer d’importants investissements stratégiques dans différents domaines, comme RONA+, le numérique et [son] réseau de marchands ».

En novembre 2022, la chaîne de rénovation Lowe’s annonçait la vente de toutes ses activités canadiennes, dont les enseignes RONA et Réno-Dépôt, à la société de capital-investissement new-yorkaise Sycamore Partners, pour une somme en espèces de 400 millions US et une contrepartie différée calculée sur le rendement futur.

Depuis lors, RONA a entamé la conversion de sa cinquantaine de magasins Lowe’s situés à l’extérieur du Québec en RONA+.

Un effet d’entraînement ?

À la suite de ces annonces, d’autres grands groupes de quincaillers pourraient également décider de procéder à des mises à pied, craint Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT). « L’annonce des coupes survient après que le marché de la rénovation et de la construction a été dopé durant la pandémie et alors qu’apparaissent les impacts de l’inflation et des taux d’intérêt qui perdurent. La nouvelle me tracasse, bien sûr, mais ce qui me surprendrait le plus serait de constater que les autres bannières ne procéderont pas à des mesures semblables. »

Alors que les années pandémiques ont permis aux quincailleries et centres de rénovation de faire des affaires d’or, voilà que les consommateurs – notamment en raison de l’inflation – réduisent leurs dépenses et se contentent de travaux plus modestes, selon une analyse des tendances du marché effectuée par Soumission Rénovation, qui fait le lien entre les clients et les entrepreneurs.

« L’année 2023 se caractérise par une baisse significative de 27 % de la valeur moyenne des projets par rapport à 2022, peut-on lire dans l’analyse. Cette diminution est marquée par une préférence croissante pour les travaux de moins de 10 000 $, tandis que les projets de grande envergure de plus de 50 000 $ ont connu une diminution notable. »

Le nombre de gros projets est passé de 3289 en 2022 à 2298 en 2023.

« Les taux d’intérêt élevés ont une influence directe sur la popularité des projets nécessitant un emprunt substantiel. Les projets de petite envergure, payés comptant ou avec un emprunt modeste, continuent de gagner en attractivité. »

L’engouement pour rénover le chalet semble également s’estomper. L’entreprise a enregistré une diminution des demandes de 17 % l’an dernier par rapport à 2022. Les consommateurs ont visiblement décidé de consacrer leur budget de travaux à leur résidence principale.