(New York) Plus d’un demi-million de lits vendus chez des détaillants comme Walmart et Wayfair font l’objet d’un rappel aux États-Unis et au Canada. Certains se sont brisés pendant leur utilisation, ce qui a entraîné des dizaines de blessures.

Associated Press

Le rappel concerne plus de 527 000 lits Home Design aux États-Unis et près de 56 000 au Canada.

Le rappel touche plusieurs tailles et modèles différents de lits rembourrés standard et à plateforme de Home Design. Le grossiste en meubles établi à Silver Lake, dans l’Indiana, affirme avoir reçu 128 signalements aux États-Unis faisant état de ces lits « se cassant, s’affaissant ou s’effondrant » lorsqu’ils sont utilisés. Dans 36 des cas, le défaut de fabrication a causé des blessures aux usagers. Au Canada, l’entreprise a reçu 22 signalements, et quatre mentionnaient des blessures.

Home Design et la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) exhortent les consommateurs possédant les lits désormais rappelés à cesser de les utiliser immédiatement et à contacter l’entreprise pour obtenir des lattes et des barrières latérales de remplacement gratuites.

Les consommateurs peuvent déterminer si leur lit fait l’objet d’un rappel en consultant la liste des modèles concernés et le numéro de pièce correspondant, qui se trouve à la fois sur l’avis de rappel de jeudi de la CPSC et sur le site web de Home Design. Pour recevoir la trousse de réparation gratuite, les usagers doivent envoyer par courriel des photos Home Design du lit ou une preuve d’achat ainsi que « l’étiquette légale » de la tête de lit.

Les lits rappelés, fabriqués en Malaisie, ont été vendus sur Wayfair, Walmart.com et Overstock.com entre juillet 2018 et novembre 2023. Les prix variaient de 100 $ à 300 $.