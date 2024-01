(Ottawa) Un nouveau rapport du Directeur parlementaire du budget (DPB) révèle que l’écart entre les revenus moyens des nouveaux immigrants et ceux de tous les contribuables s’est considérablement réduit.

La Presse Canadienne

Le rapport révèle que le revenu médian des nouveaux immigrants représentait environ 78 % du revenu médian de tous les contribuables en 2018, contre 55 % en 2014.

Les nouveaux immigrants comprennent ceux qui sont résidents permanents depuis un an.

Le DPB affirme que les tendances qui coïncident avec ce changement comprennent une plus grande expérience de travail au Canada, une plus grande immigration en provenance d’Asie du Sud et des liens familiaux plus étroits au pays.

Le rapport révèle également que les nouveaux immigrants occupant des emplois dans les domaines de l’ingénierie et des sciences appliquées ont tout particulièrement réalisé des gains significatifs.

Le DPB estime que si l’écart de revenu était complètement éliminé, la croissance de la productivité au Canada pourrait augmenter jusqu’à 0,21 point de pourcentage.