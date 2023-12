PHOTO MICHAEL NOBLE JR., THE NEW YORK TIMES

Chez les concepteurs et architectes de bureaux, les cubicules sont rarement mentionnés. Cet équipement autrefois omniprésent, si populaire dans les années 1980 et 1990, a été diabolisé et considéré comme un signe de déshumanisation de la main-d’œuvre. Les experts en design affirment aujourd’hui que les cubicules sont un « non catégorique ».

Ellen Rosen The New York Times

Pourtant, les cubicules sont de retour, stimulés par la demande des employeurs et des employés.

« Je pensais franchement que le marché était en train de mourir », confie Brian Silverberg, qui vend du mobilier de bureau remis à neuf et d’occasion avec son frère Mark dans leur magasin Furniture X-Change, situé à North Brunswick, au New Jersey. « Nous avons vendu plus de cubicules au cours des trois dernières années qu’au cours des cinq années précédentes », a-t-il déclaré, ajoutant que l’année 2024 serait « plus importante que cette année ».

La COVID-19 a amplifié une tendance qui a précédé la pandémie. Selon Janet Pogue McLaurin, de Gensler, les espaces calmes sont devenus plus importants à mesure que les travailleurs retournaient au bureau après des mois de travail à la maison. « Nous avions constaté une baisse d’efficacité en raison des interruptions sonores, des perturbations et d’un manque général d’intimité », a-t-elle déclaré.

La demande mondiale a fait des cubicules et des cloisons un marché de 6,3 milliards de dollars, qui devrait passer à 8,3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, selon un rapport de 2022 de Business Research Insights, une société d’analyse de marché.

Les fabricants de mobilier avaient déjà reconnu que les travailleurs souhaitaient un peu d’intimité, malgré la tendance des employeurs à accorder plus d’importance aux espaces de collaboration qu’aux espaces de travail individuels.

Quiconque a déjà travaillé dans un bureau avec des bancs « déteste les espaces ouverts », déclare Michael Held, vice-président de la conception mondiale chez le fabricant de meubles Steelcase.

Bonne combinaison

Le travail à domicile pendant la pandémie a permis d’éviter les bruits des collègues, mais il a aussi apporté de nouvelles distractions, notamment les interruptions constantes des membres de la famille et des colocataires, ainsi que la tentation lancinante d’effectuer des tâches ménagères. Les employés citent le manque de concentration comme le plus grand problème du travail à distance, a déclaré Ryan Anderson, vice-président de la recherche mondiale et des perspectives chez MillerKnoll, le fabricant de meubles, qui suit les tendances des travailleurs avec le Boston Consulting Group et la plateforme de messagerie Slack.

Par conséquent, tout comme les entreprises tentent de jongler avec le travail à distance et les mandats au bureau, elles réfléchissent également à la bonne combinaison d’espaces collaboratifs, de salles de conférences et d’espaces individuels.

Par exemple, chez Grassi, un cabinet de comptabilité et d’audit new-yorkais comptant 500 employés, les bureaux ont été reconfigurés en espaces hybrides, mettant l’accent sur les cabines ou les espaces semi-privés ainsi que sur les espaces de collaboration ouverts.

Certains des sept bureaux de l’entreprise étaient « trop ouverts, sans espace privé réservé », a déclaré Jeff Agranoff, directeur des ressources humaines. Aujourd’hui, l’entreprise dispose d’une combinaison d’espaces ouverts et privés. (Elle a également supprimé la planification des réservations pour les bureaux, un arrangement connu sous le nom d’hôtellerie. « Chacun dispose d’un espace réservé », explique M. Agranoff, « car nous craignions qu’un nombre important de bureaux réservés dissuade les employés de revenir au bureau ».)

De nombreux employeurs proposent désormais une variété d’espaces de travail, y compris des bureaux partagés, des salles de conférences, des cabines téléphoniques et des bibliothèques, selon Mme McLaurin. Et, oui, des cubicules.

Mais ne vous attendez pas à voir des panneaux de 1,80 m de haut, car ils sont passés de mode. Au lieu de cela, les nouveaux cubes offrent ce que Held appelle une « intimité assise » avec des panneaux de 54 pouces de haut.

Contrairement aux cubes présentés dans des films comme Office Space, qui satirisaient leur aspect banalisé et aseptisé, les nouveaux cubes sont ergonomiques et flexibles et peuvent être équipés d’un éclairage. Ils peuvent être rectangulaires ou arrondis, avec des parois fixes ou réglables, et peuvent accueillir plusieurs appareils électroniques.

Les équipes peuvent les adapter à différents besoins, et certains comportent des fonctions de masquage sonore. Steelcase, par exemple, a incorporé des panneaux qui absorbent certaines ondes sonores, créant ainsi « moins d’écho dans l’espace », a déclaré M. Held, tout en réfléchissant moins de bruit.

MillerKnoll propose un poste de travail qui « n’est pas vraiment un cube ni un bureau privé », mais plutôt un « petit environnement clos qui est physiquement confortable », a déclaré M. Anderson.

Les bureaux debout sont souvent intégrés dans les postes de travail neufs ou rénovés. Certaines des cabines réaménagées par Grassi sont équipées de parois en verre. Des bras peuvent être fixés pour élever ou abaisser les moniteurs afin de s’adapter à différentes hauteurs ainsi qu’aux appels vidéo.

La demande de postes de travail rénovés a diminué par rapport au pic de la pandémie, mais elle dépasse toujours les niveaux d’avant la pandémie. Trevor Langdon, PDG de Green Standards, une entreprise de Toronto qui remet à neuf et revend du mobilier de bureau, explique que l’augmentation de la demande s’est accompagnée d’une baisse concomitante du nombre de bancs de bureau. Il ajoute que son inventaire « suggère que nos clients conservent leurs postes de travail à panneaux bas ».

Après de longues périodes de travail à domicile pendant la pandémie, les fabricants reconnaissent l’influence du design résidentiel sur le mobilier de bureau. Certains employés vont même jusqu’à importer la décoration de leur maison dans leur espace de travail. Les occupants des cubicules publient souvent des photos sur des sites tels que Pinterest et Instagram.

Lucas Mundt, analyste logistique chez Simple Modern à Oklahoma City, avait déjà aidé ses collègues à accrocher des photos, mais il voulait transformer son espace de travail en une cabane en faux bois. Après avoir obtenu l’autorisation, il s’est mis au travail pendant un week-end, alors que le bureau était vide. « Je voulais faire les choses en grand », explique-t-il.

PHOTO MICHAEL NOBLE JR., THE NEW YORK TIMES Lucas Mundt, analyste logistique chez Simple Modern à Oklahoma City, avait déjà aidé ses collègues à accrocher des photos, mais il voulait transformer son espace de travail en une cabane en faux bois.

Il a ajouté des sols en bois stratifié et a recouvert les murs d’un papier adhésif ressemblant à du bois. Il a ajouté une photo d’une fenêtre et, bien qu’il ne chasse pas, deux animaux en peluche censés reproduire ceux que l’on trouve souvent dans les pavillons de chasse. Le lustre et le radiateur – qui ressemble à un poêle à bois – sont activés par la voix.

La transformation a fait l’unanimité au bureau. Le PDG de l’entreprise, Mike Beckham, était tellement fan qu’il a publié des photos sur les médias sociaux et a donné à tous les employés du bureau une allocation de 250 $ – à peu près le montant que Mundt estime avoir dépensé – pour redécorer leurs bureaux.

M. Mundt a reconnu que sa rénovation était hors norme. « Si je dois y passer 40 à 50 heures par semaine, je voulais que ce soit confortable et relaxant, a-t-il déclaré. Et je me sens chez moi dans les montagnes. »

Cet article a été publié à l’origine dans The New York Times.