Un mardi sur deux, des experts en ressources humaines répondent à vos questions. Cette semaine, les conseils d’Alain Gosselin, professeur émérite à HEC Montréal.

Sur son site web, mon employeur affirme être un employeur de choix. Mon expérience comme employé dans cette organisation m’amène à me questionner sur la véracité de cette affirmation. Qu’est-ce qui distingue vraiment les meilleurs employeurs ? – Éric

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de forte compétition pour le talent, les organisations sont nombreuses à se présenter comme un employeur de choix. C’est dans leur intérêt, bien sûr, si elles veulent attirer et retenir les meilleurs employés. Mais, comme le pressent Éric, le message transmis par son organisation est peut-être davantage une question d’image ou de mise en valeur d’une « marque employeur » qui dépeint davantage un souhait qu’une réalité.

Éric veut porter un jugement éclairé sur son employeur peut-être pour déterminer s’il va rester dans son emploi. De la même façon, s’il décide de partir, il voudra améliorer sa situation en se joignant à un employeur ayant plus à lui offrir. Dans les deux cas, une grille d’analyse appropriée sur ce qu’est un employeur de choix pourra l’aider à prendre une bonne décision.

Trois croyances à reconsidérer

• Un employeur de choix est un meilleur payeur

Mettre l’accent sur les questions monétaires peut facilement vous mettre sur la mauvaise piste. Souvent, les meilleurs employeurs s’assurent d’être compétitifs sur le plan de la rémunération globale (salaires et bonis), sans toutefois se positionner comme l’organisation qui paye le plus. Ils n’ont pas besoin d’être dans le haut de la liste pour attirer et retenir leurs employés. Miser sur un style de leadership qui bâtit la confiance, soutient l’autonomie, renforce le sentiment d’appartenance et offre des possibilités de développement peut contribuer davantage au statut de meilleur employeur que les facteurs de motivation extrinsèques comme l’argent qui peuvent nuire à l’engagement.

• Un employeur de choix obtient des reconnaissances publiques

Se déclarer un employeur de choix a plus de poids si c’est avéré par des reconnaissances ou des prix octroyés par des organismes externes. Toutefois, le grand nombre de concours et la diversité des méthodologies pour déterminer les gagnants tendent à diluer la valeur de ces classements avec le temps. Certains concours, basés sur des sondages indépendants réalisés auprès des employés, sont plus rigoureux que d’autres. Mais la participation à ces concours étant volontaire, la liste des meilleurs employeurs dépend lourdement de qui se présente. Et comme plusieurs très bons employeurs ne soumettent tout simplement pas leur candidature, il est aléatoire pour un employé de se fier uniquement à ce critère, même s’il peut s’avérer pertinent.

• Un employeur de choix est innovant dans ses pratiques de ressources humaines

Certaines organisations mettent de l’avant des façons de faire qui retiennent l’attention et contribuent ainsi à promouvoir leur image en tant qu’employeurs de choix. Ce peut être un lieu de travail exceptionnel, offrir des vacances et des absences pour maladie sans limite ou le gym sur place. Ces pratiques n’auront pas un impact durable sur le positionnement d’un employeur à moins qu’elles soient complémentaires à une culture organisationnelle forte qui met en valeur les personnes dans le succès de l’organisation. Des entreprises d’ici, telle Workleap (anciennement GSoft), ont des pratiques audacieuses, mais elles ont aussi pris un engagement formel à rendre leurs employés heureux comme base de leur modèle d’affaires.

Une mentalité « Les employés en premier »

Selon moi, la principale raison qui définit les employeurs de choix est une question d’approche ou de philosophie de gestion des ressources humaines. Contrairement aux nombreuses organisations qui considèrent encore aujourd’hui leurs employés comme un coût à limiter ou à réduire, les meilleurs employeurs y voient plutôt une source cruciale d’investissement. Bien que le capital humain dans lequel elles investissent ne sera jamais leur propriété, ces organisations font le pari que des employés satisfaits, compétents et en santé vont apporter plus de valeur pour le client et davantage d’innovation, de productivité et de flexibilité que les sommes qui seront consacrées à créer ces conditions.

Pendant plus de deux décennies, pour des fins d’enseignement au MBA, j’ai suivi une trentaine d’entreprises d’ici et d’ailleurs qui étaient considérées comme des employeurs exceptionnels. Wegman’s, une chaîne d’épiceries de 110 magasins installée à Rochester (État de New York) et embauchant plus de 53 000 employés, a fait partie, depuis 1998, de la liste des 100 meilleurs employeurs établie par la revue Fortune. Elle fait régulièrement partie du top 10, dont le 4e rang en 2023.

Comme d’autres entreprises de ce club sélect, Wegman’s a eu, pendant une certaine période, le slogan « Les employés en premier, les clients en deuxième » pour signifier clairement que sa stratégie était de construire ses résultats d’affaires via un service exceptionnel qui prenait son origine dans les attitudes positives et les comportements de ses employés. Une mentalité « Les employés en premier » laisse entendre que ce sont des employés satisfaits et fidèles qui créent des clients satisfaits et fidèles.

La règle d’or qui veut que l’on devrait traiter ses employés aussi bien que l’on voudrait que ces derniers traitent les clients et leurs collègues est à la base de ce qui définit un employeur de choix.