(Toronto) La société de traitement des paiements Moneris a signalé, samedi après-midi, une « lenteur intermittente du réseau », une journée après avoir connu une panne de réseau qui, selon elle, a affecté la capacité des clients à traiter les transactions.

La Presse Canadienne

Moneris a publié samedi un message sur les réseaux sociaux affirmant que tous les systèmes sont opérationnels malgré le problème actuel, mais que la lenteur du réseau « peut affecter les transactions ».

Le message ne précise pas comment les paiements peuvent être affectés.

Le système de suivi des interruptions de service, Downdetector, montre que les utilisateurs d’Interac et de Visa ont commencé à signaler des problèmes après 14 h, et les rapports ont commencé à s’atténuer environ une heure plus tard.

Le nombre de rapports enregistrés par Downdetector samedi ne représente qu’une fraction du volume élevé qui a apparemment afflué lors de la panne de réseau de vendredi, qui, selon la société, a été résolue dans l’après-midi.

Moneris est une coentreprise entre la Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal.