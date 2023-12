(Washington) La Réserve fédérale des États-Unis a maintenu son taux d’intérêt directeur inchangé mercredi pour la troisième fois consécutive, signe qu’elle a probablement fini de relever ses taux après avoir imposé la série de hausses la plus rapide en quarante ans pour lutter contre une inflation douloureusement élevée.

Christopher Rugaber Associated Press

Les responsables politiques de la Fed ont également indiqué qu’ils prévoyaient de réduire leur taux d’intérêt de référence de trois quarts de point l’année prochaine. Ces réductions de taux envisagées – qui ne commenceraient probablement pas avant le second semestre 2024 – suggèrent que les responsables pensent que des taux d’emprunt élevés seront encore nécessaires pendant une grande partie de l’année prochaine pour ralentir davantage les dépenses et l’inflation.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son comité de politique monétaire composé de 19 membres, la Fed a déclaré que « l’inflation a diminué au cours de l’année écoulée, mais qu’elle reste élevée ».

C’est la première fois depuis la première flambée de l’inflation en 2021 que la Fed reconnaît officiellement les progrès accomplis dans sa lutte contre l’accélération des prix. Elle a également laissé entendre que ses efforts de réduction des taux étaient peut-être terminés, en déclarant qu’elle examinait si des hausses « supplémentaires » étaient nécessaires.

La Fed a maintenu son taux de référence à environ 5,4 %, son niveau le plus élevé depuis 22 ans, un taux qui a entraîné des coûts beaucoup plus élevés pour les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, les emprunts des entreprises et de nombreuses autres formes de crédit. La hausse des taux hypothécaires a fortement réduit les ventes de logements. Les dépenses en appareils électroménagers et autres biens coûteux que les gens achètent souvent à crédit ont également diminué.

Jusqu’à présent, la Fed a réussi ce que peu d’observateurs pensaient possible il y a un an : l’inflation a chuté sans s’accompagner d’une hausse du chômage ou d’une récession, qui coïncident généralement avec les efforts d’une banque centrale pour refroidir l’économie et freiner l’inflation. Bien que l’inflation reste supérieure à l’objectif de 2 % fixé par la Fed, elle a diminué plus rapidement que ne le prévoyaient les responsables de la banque centrale, ce qui leur a permis de maintenir les taux inchangés et d’attendre de voir si les hausses de prix continuaient à s’atténuer.

Dans le même temps, le dernier rapport du gouvernement sur les prix à la consommation a montré que l’inflation dans certains domaines, en particulier les soins de santé, les loyers d’appartements, les repas dans les restaurants et d’autres services, reste durablement élevée, une des raisons pour lesquelles le président de la Fed, Jerome Powell, est réticent à signaler que les décideurs politiques sont prêts à réduire les taux de sitôt.

Mercredi, les projections économiques trimestrielles de la Fed ont montré que ses responsables envisageaient un « atterrissage en douceur » pour l’économie, dans lequel l’inflation poursuivrait son déclin vers l’objectif de 2 % de la banque centrale sans provoquer de ralentissement brutal. Les prévisions montrent que les responsables politiques s’attendent à réduire leur taux de référence à 4,6 % d’ici à la fin de 2024, soit trois réductions d’un quart de point par rapport à son niveau actuel.

Un ralentissement économique brutal pourrait entraîner des réductions de taux encore plus rapides. Jusqu’à présent, cependant, rien n’indique qu’un ralentissement soit imminent.

Dans leurs projections trimestrielles, les décideurs de la Fed s’attendent désormais à ce que l’inflation « de base », selon leur mesure préférée, tombe à seulement 2,4 % d’ici à la fin de 2024, contre une prévision de 2,6 % en septembre. L’inflation de base, qui exclut les coûts volatils de l’alimentation et de l’énergie, est considérée comme un meilleur indicateur de l’évolution future de l’inflation.

Les décideurs politiques prévoient que le taux de chômage atteindra 4,1 % l’année prochaine, contre 3,7 % actuellement, ce qui resterait un niveau historiquement bas. Ils prévoient une croissance économique modeste de 1,4 % l’année prochaine et de 1,8 % en 2025.

Les baisses de taux d’intérêt de la Fed, lorsqu’elles se produiront, réduiront les coûts d’emprunt dans l’ensemble de l’économie. Les cours des actions pourraient également augmenter, bien qu’ils se soient déjà redressés dans l’attente d’une baisse des taux, ce qui pourrait limiter toute nouvelle hausse.

Toutefois, M. Powell a récemment minimisé l’idée que des réductions de taux étaient imminentes. Il n’a même pas encore indiqué que la Fed en avait définitivement terminé avec ses hausses.

L’une des raisons pour lesquelles la Fed pourrait réduire ses taux l’année prochaine, même si l’économie continue de progresser, serait que l’inflation continue de baisser, comme prévu. Un ralentissement constant de la hausse des prix aurait pour effet d’augmenter les taux d’intérêt corrigés de l’inflation, ce qui rendrait les coûts d’emprunt plus élevés que ne le souhaite la Fed. Une réduction des taux, dans ce scénario, empêcherait simplement les coûts d’emprunt corrigés de l’inflation d’augmenter.

Les données économiques récentes ont légèrement refroidi les attentes des marchés financiers concernant des réductions de taux anticipées. Le rapport sur l’emploi publié la semaine dernière pour le mois de novembre montre que le taux de chômage est tombé de 3,9 % à 3,7 %, soit son niveau le plus bas depuis un demi-siècle, alors que les entreprises ont embauché massivement. Un taux de chômage aussi bas pourrait obliger les entreprises à continuer d’augmenter les salaires pour trouver et conserver des travailleurs, ce qui alimenterait les pressions inflationnistes.

Les prix à la consommation sont restés pratiquement inchangés le mois dernier, comme l’a indiqué le gouvernement mardi, ce qui laisse penser que si l’inflation est susceptible de revenir à l’objectif de 2 % fixé par la Fed, cela pourrait prendre plus de temps que ne le prévoient les optimistes. La banque centrale pourrait donc choisir de maintenir les taux à leur niveau actuel afin de s’assurer que les prix reprennent leur trajectoire descendante.

La Fed est la première des principales banques centrales à se réunir cette semaine, les autres devant également maintenir leurs taux d’intérêt. La Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre décideront de leurs prochaines actions jeudi.