(Washington) La Réserve fédérale américaine (Fed) a entamé mardi sa réunion de deux jours au cours de laquelle elle devrait décider de maintenir ses taux dans leur fourchette actuelle, même si son président, Jerome Powell, juge l’inflation toujours « trop élevée ».

Agence France-Presse

La réunion du comité de politique monétaire (FOMC) « a débuté à 10 h 30 comme prévu », a indiqué à l’AFP un porte-parole de la Fed. Elle s’achèvera mercredi à la mi-journée avec la traditionnelle conférence de presse de M. Powell.

La décision sera annoncée mercredi à 14 h dans un communiqué. Elle devrait cependant susciter peu de surprises, tant la quasi-totalité des acteurs de marché prévoit que la Fed va prolonger sa pause dans les hausses de taux, la troisième pause en quatre réunions.

Les taux au jour le jour sont actuellement situés dans une fourchette comprise entre 5,25 % et 5,50 % depuis la réunion de fin juillet, après onze hausses depuis mars 2022. Ce rythme très rapide de renchérissement du crédit est justifié par la volonté d’empêcher l’inflation de s’ancrer dans les anticipations du marché et des consommateurs.

L’inflation a fortement ralenti depuis son plus haut, atteint en juillet 2022 à 9,5 % et se situait à 3,0 % sur un an en octobre, selon l’indice PCE, qui est privilégié par la Fed.

L’autre indice d’inflation, CPI, sur lequel est indexé notamment les pensions de retraite des Américains, a légèrement ralenti mardi, à 3,1 % sur un an au mois de novembre.

L’objectif d’un retour vers la cible de long terme de 2 %, visé par la Fed, semble donc se rapprocher, mais le président de la Fed Jerome Powell appelle à la prudence et à ne surtout pas crier trop vite victoire.

« Il serait prématuré […] de spéculer sur le moment où la politique pourrait être assouplie », a-t-il averti début décembre, « ces progrès doivent se poursuivre si nous voulons atteindre notre objectif de 2 % ».

Pour Diane Swonk, chef économiste pour KPMG, « La Fed est clairement satisfaite des progrès réalisés sur l’inflation, mais ne parlera pas de victoire et de baisse des taux tant que cette dernière ne sera pas revenue à un rythme plus soutenable ».

La bonne tenue persistante de l’économie américaine, malgré la forte hausse des taux censée provoquée un ralentissement, explique cette prudence des responsables de la Fed.

La pénurie de main-d’œuvre, entraînant un chômage historiquement bas, a nourri la hausse des salaires, maintenant le pouvoir d’achat des ménages malgré l’inflation et donc la consommation, principal moteur de l’économie américaine.

Selon l’outil de mesure de CME FedWatch, l’immense majorité des analystes anticipent ainsi un maintien des taux à leur niveau actuel.

Lors de sa réunion, la Fed actualisera également ses prévisions économiques, en matière d’inflation, de chômage, de croissance du PIB et de niveau de taux.