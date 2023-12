L’emploi bien plus solide qu’attendu en novembre

(Washington) Le marché de l’emploi s’est montré bien plus solide qu’attendu en novembre aux États-Unis, ce qui ne semble néanmoins pas contrarier les espoirs d’une baisse durable de l’inflation, à quatre jours de la réunion de la Fed.

Julie CHABANAS Agence France-Presse

En novembre, 199 000 emplois ont été créés, en hausse par rapport aux 150 000 d’octobre, selon les chiffres publiés vendredi par le département du Travail.

C’est aussi plus que les 175 000 créations d’emplois qui étaient attendues, selon le consensus de Briefing.com.

Cette hausse est notamment due à la reprise du travail chez les constructeurs automobiles, après une grève historique de six semaines. Aux États-Unis en effet, les grévistes sont comptabilisés comme demandeurs d’emploi.

Les secteurs de la santé et la fonction publique ont également recruté. Le commerce de détail, en revanche, a détruit des emplois.

« Le marché du travail reste solide, avec une croissance de l’emploi toujours robuste et un taux de chômage à des niveaux extraordinairement bas », a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics, dans une note.

Le taux de chômage, en effet, repart à la baisse, à 3,7 %, après avoir grimpé en octobre à 3,9 %.

Le président Joe Biden a mis en avant le fait que ce sont, depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2021, « plus de 14 millions d’Américains supplémentaires qui connaissent la dignité et la tranquillité d’esprit que procure un salaire ».

Et d’ajouter que « les salaires des travailleurs et la richesse des ménages sont plus élevés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient avant la pandémie, après ajustement de l’inflation ».

« Résilient, mais plus tempéré »

« La plupart des économistes anticipent une vigueur continue du marché du travail », a déclaré à des journalistes la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, cette semaine en marge d’un déplacement au Mexique.

« Les économistes qui ont dit qu’il faudrait un taux de chômage très élevé pour parvenir (à faire baisser l’inflation, NDLR) mangent leur chapeau », a-t-elle ajouté.

Car un ralentissement de l’emploi est attendu pour espérer voir l’inflation baisser durablement, alors que la pénurie de main-d’œuvre qu’a connue le marché du travail américain pendant plus de deux ans a fait flamber les salaires, contribuant à alimenter la forte hausse des prix.

En novembre, les salaires ont « accéléré » sur un mois, « mais sont restés stables sur un an », ajoute Rubeela Farooqi.

Néanmoins, « l’image qui se dessine est celle d’un marché du travail résilient, mais plus tempéré », souligne Lydia Boussour, économiste pour EY.

Ralentissement « probable »

C’est aussi la direction voulue par la banque centrale américaine (Fed), qui relève progressivement ses taux d’intérêt depuis mars 2022, pour faire ralentir l’activité économique.

Sa prochaine réunion aura lieu mardi et mercredi. Un maintien des taux à leur niveau actuel, pour la troisième fois d’affilée, est majoritairement attendu.

Car le risque, à trop resserrer, est de faire plonger le pays dans la récession.

Mme Farooqi n’anticipe plus de hausse des taux dans les mois à venir, et pense que « la prochaine mesure de la Fed sera une réduction des taux, probablement d’ici le milieu de l’année prochaine ».

Le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment averti qu’il est trop tôt pour anticiper une baisse, et qu’une hausse supplémentaire reste sur la table si nécessaire.

« Bien que des chiffres d’inflation plus faibles ces derniers mois soient les bienvenus, ces progrès doivent se poursuivre si nous voulons atteindre notre objectif de 2 % », avait-il commenté.

« La situation de l’emploi semble toujours excellente et l’inflation diminue très rapidement. Et c’est exactement ce que nous avons promis et que nous voulons qu’il se produise », avait dit de son côté le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.