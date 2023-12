Dans le texte d’un discours prononcé à Windsor, en Ontario, le sous-gouverneur Toni Gravelle a dit que si la hausse de l’immigration contribuait à la croissance de l’économie et de la main-d’œuvre du pays, elle alimentait également l’inflation par le biais de la demande de logements.

(Windsor) Un haut dirigeant de la Banque du Canada a averti que la récente augmentation du nombre de nouveaux arrivants a fait grimper les prix des loyers et des maisons, ce qui ajoute à la pression sur l’inflation.

La Presse Canadienne

Dans le texte d’un discours prononcé à Windsor, en Ontario, le sous-gouverneur Toni Gravelle a dit que si la hausse de l’immigration contribuait à la croissance de l’économie et de la main-d’œuvre du pays, elle alimentait également l’inflation par le biais de la demande de logements.

M. Gravelle a déclaré à la Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex que l’inflation des prix des loyers se poursuivait au Canada alors qu’elle diminuait aux États-Unis, en partie parce que la construction de logements au sud de la frontière s’est toujours adaptée plus rapidement aux changements démographiques.

Le sous-gouverneur a averti tous les niveaux de gouvernement qu’ils devaient travailler ensemble pour réduire les obstacles à la construction de nouveaux logements, faute de quoi les loyers et les prix des résidences pourraient continuer à grimper.

Le Canada a enregistré une forte croissance démographique au cours des deux dernières années, le gouvernement fédéral poursuivant des objectifs plus ambitieux en matière d’immigration et autorisant un plus grand nombre de résidents temporaires à entrer dans le pays.

La Banque du Canada a maintenu son taux d’intérêt directeur à 5 % mercredi, mais a prévenu qu’elle était prête à augmenter les taux si cela s’avère nécessaire dans sa lutte contre l’inflation.