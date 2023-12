PHOTO KENDRICK BRINSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Lorsque Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, montera sur scène pour sa conférence de presse post-réunion mercredi, les investisseurs et de nombreux Américains se concentreront sur une seule question : quand la Fed commencera-t-elle à réduire les taux d’intérêt ?

Jeanna SmIalek The New York Times

Les responsables politiques ont fortement augmenté les coûts d’emprunt entre mars 2022 et juillet, pour atteindre leur plus haut niveau depuis 22 ans, entre 5,25 % et 5,5 %, afin de maîtriser l’inflation rapide en refroidissant l’économie. Ils ont fait une pause depuis, attendant de voir comment l’économie réagissait.

Mais avec la modération de l’inflation et la croissance plus modeste du marché de l’emploi, Wall Street s’attend de plus en plus à ce que la Fed commence à réduire ses taux d’intérêt bientôt, peut-être même au cours des trois premiers mois de l’année 2024.

Les responsables de la Fed ont hésité à dire quand cela pourrait se produire, ou même à promettre qu’ils ont fini d’augmenter les taux d’intérêt. En effet, ils craignent toujours que l’économie ne redémarre ou que les progrès réalisés dans la maîtrise de l’inflation ne s’enrayent. Les responsables politiques ne veulent pas crier victoire pour ensuite devoir revenir sur leur décision.

Selon les économistes, M. Powell devrait adopter un ton peu engageant cette semaine, compte tenu de toutes les incertitudes. Après leur décision de mercredi, les responsables de la Fed publieront un nouveau résumé trimestriel des projections économiques montrant où ils pensent que les taux seront à la fin de 2024, ce qui indiquera le nombre de réductions de taux qu’ils prévoient, le cas échéant. Mais les projections ne donneront que peu d’indications sur la date exacte de ces baisses.

Les prévisions de la Fed et les attentes de Wall Street pourraient masquer une dure réalité : les taux d’intérêt de l’année prochaine peuvent varier considérablement en fonction de l’évolution de l’économie au cours des deux prochains mois.

« Nous sommes en quelque sorte au sommet de l’incertitude », a déclaré Michael Gapen, économiste en chef pour les États-Unis à Bank of America.

Cette semaine ne devrait pas réserver de surprises : selon M. Gapen, il est probable que la Fed maintienne ses taux à un niveau stable et que ses options restent ouvertes. Mais pour l’année prochaine, selon lui et d’autres économistes, il y a trois scénarios possibles – chacun d’entre eux pourrait nécessiter une ordonnance politique très différente.

Scénario 1 : L’économie se refroidit fortement et les taux d’intérêt baissent bientôt.

Depuis des mois, les taux d’intérêt pèsent sur le marché du logement, découragent les consommateurs de faire des achats importants avec de l’argent emprunté et rendent moins attrayante l’expansion d’une entreprise – et les effets pourraient commencer à s’accumuler.

Si l’économie ralentit sensiblement à la fin de l’année et au début de l’année prochaine, cela pourrait inciter la Fed à abaisser les taux d’intérêt plus tôt que prévu, afin d’éviter de freiner la croissance de manière si brusque que l’économie plonge dans la récession.

Si les employeurs suppriment des emplois en décembre, la Fed pourrait abaisser les taux d’intérêt dès le début de l’année prochaine, a déclaré M. Gapen. Selon lui, il s’agirait d’un scénario « facile » pour la Fed : il serait évident que les taux doivent baisser.

Mais ce n’est pas ce à quoi s’attendent la plupart des économistes.

Scénario 2 : l’inflation continue de ralentir, mais la dynamique économique se maintient.

La plupart des prévisionnistes estiment que l’économie devrait continuer à croître à la fin de l’année et au début de l’année prochaine, mais plus lentement qu’au cours des derniers trimestres. Ce ralentissement progressif devrait permettre à l’inflation de continuer à se modérer.

Dans un tel scénario, la question clé pour la Fed sera de savoir quand baisser les taux – et pourquoi. Serait-il judicieux d’abaisser les coûts d’emprunt uniquement parce que l’inflation diminue, même si les données économiques se maintiennent pour l’essentiel ?

Des responsables de la Fed, dont John Williams, président de la Banque fédérale de réserve de New York, et Christopher Waller, gouverneur de la Fed, ont suggéré que cela pourrait être le cas. La logique est assez simple : les taux d’intérêt ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation, de sorte qu’à mesure que l’inflation diminue, les taux pourraient commencer à peser plus lourdement sur l’économie en termes ajustés.

« Si nous constatons que la désinflation se poursuit [et que] nous sommes convaincus que l’inflation est vraiment en baisse, a déclaré M. Waller lors d’une conférence le 28 novembre, nous pourrions commencer à abaisser le taux directeur simplement parce que l’inflation est plus faible. »

La question est de savoir quand. M. Waller a laissé entendre qu’il faudrait plusieurs mois de progrès constants pour que les autorités se sentent à l’aise.

Scénario 3 : la progression de l’inflation s’arrête ou l’économie se réchauffe. Ou les deux.

Cela nous amène à la dernière possibilité. Depuis 2021, les économistes ont régulièrement été surpris par la persistance des données économiques et des hausses de prix, et cela pourrait se reproduire.

Si l’économie et l’inflation sont plus fortes que prévu, la solution est simple. Les autorités devraient probablement relever davantage les taux, comme elles ont indiqué à plusieurs reprises qu’elles étaient prêtes à le faire.

Mais des scénarios plus complexes sont possibles. L’économie pourrait se redresser alors même que l’inflation ralentit, par exemple, ce qui ferait peser la menace d’une hausse des prix due à une forte demande. « Je pense qu’ils seraient plus réticents à réduire les taux dans ce cas », a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan Chase & Co.

Ou encore, les progrès en matière d’inflation pourraient s’arrêter alors même que l’économie ralentit, ce qui obligerait la Fed à mettre en balance le risque d’une récession et une inflation durablement élevée.

Les nombreuses possibilités expliquent pourquoi le Comité fédéral du marché ouvert (FOMC), qui définit la politique de la Fed, tente de garder ses options ouvertes.

« Après avoir parcouru tant de chemin si rapidement, le FOMC avance prudemment », a déclaré M. Powell lors d’un discours prononcé le 1er décembre.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.