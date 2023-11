BRP au troisième trimestre Les clients se serrent la ceinture

Il est de plus en plus difficile pour les consommateurs de financer l’achat de motomarines, bateaux et autres véhicules récréatifs, qui restent plus longtemps dans la cour des concessionnaires, constate BRP. Après avoir fracassé des records ces dernières années, des mois plus « difficiles » — qui s’accompagnent de mises à pied — attendent maintenant l’entreprise.