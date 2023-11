Bernard Lemaire est né à Drummondville. En 1960, il s’est joint à l’entreprise familiale de récupération de rebuts, la Drummond Pulp and Fiber, avant de fonder trois ans plus tard Papier Cascades à Kingsey Falls en compagnie de son père et de son frère Laurent.

(Drummondville) Les funérailles de l’homme d’affaires Bernard Lemaire, l’un des fondateurs de l’entreprise québécoise Cascades, seront célébrées ce jeudi à 15 h 15 en la basilique Saint-Frédéric, à Drummondville.

La Presse Canadienne

La famille du défunt recevra au préalable les condoléances de 11 h à 14 h 30 au Complexe funéraire J. N. Donais situé sur le boulevard Lemire, à Drummondville.

Mercredi, de nombreux amis de la famille de M. Lemaire, de même que des employés actifs et retraités de Cascades, ont participé au Centrexpo Cogeco de Drummondville à une célébration de la vie de l’homme d’affaires qui est mort le 8 novembre dernier à l’âge de 87 ans à son domicile de Kingsey Falls.

Bernard Lemaire laisse notamment dans le deuil sa conjointe, sa fille et ses deux fils, sept petits-enfants de même que ses frères et sœurs.

Bernard Lemaire est né à Drummondville. En 1960, il s’est joint à l’entreprise familiale de récupération de rebuts, la Drummond Pulp and Fiber, avant de fonder trois ans plus tard Papier Cascades à Kingsey Falls en compagnie de son père et de son frère Laurent.

Pendant près de 30 ans, Bernard Lemaire a occupé la présidence de l’entreprise pour ensuite la céder à Laurent Lemaire en 1992. Durant ces trois décennies, il a initié la stratégie d’expansion de Cascades en Amérique du Nord et en Europe.

Il est décrit par l’actuelle direction de Cascades comme ayant été un homme visionnaire, généreux et charismatique, qui a convaincu un nombre incalculable de personnes de contribuer à faire de la compagnie un chef de file dans la récupération et la fabrication de solutions d’emballage et d’hygiène durables.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a qualifié Bernard Lemaire de grand entrepreneur et de visionnaire, de symbole de l’émergence du Québec à l’international dans le monde des affaires.

Bernard Lemaire a été nommé Officier de l’Ordre du Canada en 1988. En 2002, la distinction de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur lui est accordée par le président de la France.