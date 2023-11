Airmedic et Limosa s’allient pour développer un avion électrique de transport médical

(Montréal) Airmedic et Limosa s’allient dans le but de développer un avion-ambulance électrique. Pour ajouter au défi d’ingénierie, l’appareil baptisé LimoMedic aura la capacité de décoller et d’atterrir à la verticale.