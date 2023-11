(Tokyo) Le vaste complexe immobilier Azabudai Hills, qui comprend le nouveau plus haut gratte-ciel du Japon (330 mètres), a été officiellement inauguré vendredi à Tokyo, et son promoteur, Mori Building, espère y attirer plus de 30 millions de visiteurs par an.

Agence France-Presse

Cette « ville dans la ville » devrait accueillir 20 000 employés de bureau et 3500 habitants une fois totalement occupée, selon un communiqué du groupe immobilier nippon Mori Building.

Le complexe, qui comprend trois gratte-ciel bâtis au milieu d’espaces verts, intégrera aussi 150 restaurants et magasins ainsi qu’un nouveau musée d’art numérique immersif du collectif japonais teamLab, qui doit ouvrir en février prochain.

PHOTO RICHARD A. BROOKS, AGENCE FRANCE-PRESSE

Azabudai Hills dépasse la hauteur d’un gratte-ciel à Osaka, mais ne devrait pas rester longtemps le plus haut immeuble du pays : la Torch Tower et ses 390 mètres de hauteur devrait être achevée en 2027-2028 à Tokyo.

Par ailleurs, la capitale japonaise accueille aussi l’une des plus hautes structures au monde, la Tokyo SkyTree (une tour non habitée de 634 mètres), inaugurée en 2012.

Le Japon est cependant loin des cimes atteintes ailleurs en Asie et au Moyen-Orient pour les gratte-ciel.

L’une des raisons est le risque sismique très élevé dans l’archipel nippon, qui oblige les hautes constructions dans le pays à respecter des normes extrêmement strictes et à être par exemple dotés d’une large base pour gagner en stabilité. D’où l’aspect souvent massif des gratte-ciel japonais.