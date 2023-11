L’accès au terrain de Northvolt est « non sécuritaire » pour le volume de circulation attendu pendant la construction de sa méga-usine. Québec versera 22,5 millions pour l’aménagement d’un chemin temporaire, mais devra aussi penser à la « mobilité active » dans le secteur, prévient la Ville de Saint-Basile-le-Grand.

« Si le gouvernement veut de l’acceptabilité sociale, il doit nous aider à construire des passerelles pour que des piétons et des cyclistes, par exemple, n’aient plus à côtoyer les voitures [sur la route 116] », a affirmé mercredi le maire de la municipalité, Yves Lessard, dans un entretien téléphonique avec La Presse.

C’est Saint-Basile-le-Grand qui recevra l’argent pour réaliser les travaux du chemin temporaire, à proximité de la jonction du rang des Trente et de la route 116. Les versements s’étaleront sur trois ans. La subvention ne fait pas partie des milliards de dollars d’aide offerts à l’entreprise par les gouvernements. Mercredi, M. Lessard n’était pas en mesure de donner une idée de la manière dont serait conçue la voie d’accès temporaire. Il faut se pencher sur les plans et devis, a-t-il dit.

Northvolt doit s’installer sur l’ancien terrain de l’usine d’explosifs de la Canadian Industries Limited (CIL), qui chevauche les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Ce terrain est d’une superficie de 170 hectares – environ 130 terrains de football.

« En raison du fort achalandage […], l’accès à ce site est pratiquement inadéquat et non sécuritaire pour les débits de circulation estimés qu’engendrera la construction des usines, peut-on lire dans le décret du gouvernement Legault. Saint-Basile-le-Grand et sa partenaire [McMasterville] doivent ainsi mettre en place un chemin d’accès temporaire afin de desservir les besoins en transport routier, principalement lors de la période de construction et du démarrage des usines. »

Le complexe de Northvolt – où l’on produira notamment des cellules de batteries, dernière étape avant l’assemblage des batteries – sera situé à proximité d’une voie ferrée appartenant à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ainsi que de la route 116. Au sud, le terrain est bordé par la route 223.

Plus de circulation

De 100 à 150 camions devraient circuler dans les environs pendant la phase de construction, avait expliqué la jeune pousse, à l’occasion de séances d’information publiques, en octobre dernier. La voie d’accès temporaire est une bonne nouvelle, estime M. Lessard, qui invite le gouvernement Legault à se pencher rapidement sur la question des passerelles.

Le maire de Saint-Basile-le-Grand affirme que l’accueil est favorable à Québec.

« Avec Northvolt, on alourdit la circulation, a dit M. Lessard. Les passerelles, c’est la meilleure façon d’améliorer la fluidité dans les environs de la route 116. Il faut que tout cela se réalise en même temps que la construction de l’usine. Autrement, on va perdre en acceptabilité sociale. »

M. Lessard souhaite voir le gouvernement Legault financer la construction de deux passerelles chevauchant la route 116. La première serait située à l’intersection de la montée Robert. La seconde, à la hauteur du boulevard du Millénaire, précise le maire de Saint-Basile-le-Grand.

Toujours des questions

Ces sujets risquent d’être abordés mardi prochain, à l’occasion d’une séance d’information publique prévue à Saint-Basile-le-Grand où des représentants du gouvernement québécois « répondront aux questions et préoccupations des citoyens, notamment en matière d’environnement, de gestion de la circulation et de projets routiers » découlant de l’arrivée de Northvolt.

Le même exercice se tiendra la veille à McMasterville.

Northvolt prévoit que son usine devrait coûter 7 milliards. Québec et Ottawa en financeront la construction à hauteur de 3 milliards en plus d’offrir une subvention à la production pouvant atteindre 4,6 milliards. L’entreprise a déposé sa demande d’autorisation ministérielle pour la première phase de ses travaux en septembre dernier.

Elle espère pouvoir commencer les travaux d’ici la fin de l’année.