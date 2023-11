Le bas de laine des Québécois a récemment décidé de faire ses premières acquisitions d'actions de l'entreprise de camionnage TFI, en investissant 200 millions de dollars.

La Caisse de dépôt et placement du Québec vient d’acquérir ses toutes premières actions de TFI, et c’est en achetant massivement des actions de l’entreprise montréalaise autrefois appelée TransForce dans les derniers mois que ce nouvel investissement se taille une place en portefeuille.

Le plus important investisseur institutionnel du Québec a acheté pour approximativement 200 millions de dollars de l’entreprise de camionnage depuis l’été sur le marché libre.

Cet investissement est révélé dans un document déposé cette semaine auprès de la Securities & Exchange Commission pour détailler les participations détenues par la Caisse dans des entreprises dont les actions sont inscrites sur une Bourse américaine.

Le document rapportant les placements boursiers sur une base trimestrielle indique que la Caisse de dépôt a commencé le mois d’octobre avec 1,3 million d’actions de TFI, alors qu’elle n’en détenait aucune auparavant.

Le prix unitaire payé et le moment précis des achats ne sont pas précisés dans le document couvrant les mois de juillet, août et septembre. Les raisons expliquant les transactions ne sont pas non plus mentionnées dans le document.

À la Caisse, la porte-parole Kate Monfette indique simplement à La Presse que TFI est une entreprise de qualité, avec un « bon bilan », et qui offre des « perspectives intéressantes » à long terme.

TFI performe plutôt bien sur le marché boursier malgré le récent repli. Le titre est en hausse de 18 % cette année et vaut actuellement 160 $ à la Bourse de Toronto. La progression est particulièrement impressionnante depuis trois ans. Le titre valait une vingtaine de dollars au début de la pandémie en mars 2020. Un sommet historique de 188 $ a été atteint en août.

L’entreprise agit notamment en consolidateur pour alimenter sa croissance. De nombreuses acquisitions ont été réalisées au fil des ans, dont 11 jusqu’ici cette année.

D’autres transactions sont à prévoir car le grand patron, Alain Bédard, soutient que l’intention est d’en conclure encore plus l’an prochain.

Il a notamment souligné le mois dernier durant une conférence téléphonique avec des analystes qu’il évalue entre 65 % et 70 % les probabilités que TFI réalise une acquisition « importante » en 2024.

Alain Bédard a aussi affirmé que c’est l’assise financière « solide » de l’entreprise qui permet d’affecter « stratégiquement » le capital pour effectuer des acquisitions, des rachats d’actions, et bonifier le dividende.

L’action de TFI est demeurée relativement stable jeudi à la Bourse de Toronto. Le cours actuel donne une valeur d’approximativement 13,5 milliards de dollars à TFI. Le titre se négocie aussi à la Bourse de New York.

Les transactions significatives

Les grands investisseurs institutionnels québécois ont multiplié les transactions l’été dernier afin de se positionner pour l’automne Voici quelques gestes dignes de mention.

Caisse de dépôt PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le placement de la Caisse dans BRP est bonifié de 30 % avec l’achat de 100 000 actions. Chef des marchés liquides : Vincent Delisle

Siège social : Montréal

Fait saillant : investissement significatif dans TFI

Autres gestes significatifs au troisième trimestre de 2023

Vente de 1,5 million d’actions de Telus

Vente de 3,4 millions d’actions de Pfizer

Achat de 2,7 millions d’actions de Verizon Le placement dans BRP est bonifié de 30 % avec l’achat de 100 000 actions. L’investissement dans la chaîne américaine de pharmacies CVS est abaissé de 72 % à la suite de la vente de 1,6 million d’actions. La participation dans Starbucks est charcutée de 98 % avec la vente de 645 548 actions, alors que celle dans Newmont Mining est diminuée de 96 % avec la vente de 4,8 millions d’actions. L’importance d’AT&T recule de 22 % (- 4,2 millions d’actions).

Fiera Capital PHOTO CARLO ALLEGRI, ARCHIVES REUTERS Fiera Capital a vendu 1 million d’actions de Nike. Chef des placements, marchés publics : Jean Michel

Siège social : Montréal

Fait saillant : diminution significative de la participation dans Brookfield Corp

Autres gestes significatifs au troisième trimestre de 2023

Vente de 1,5 million d’actions de Johnson & Johnson

Vente de 1,2 million d’actions d’Oracle

Vente de 1 million d’actions de Nike Le gestionnaire d’actifs montréalais a dégonflé de 50 % son placement dans Brookfield Corp avec la vente de 2,3 millions d’actions durant le trimestre couvrant les mois de juillet, août et septembre. L’investissement dans le détaillant TJX (Winners, Marshalls, HomeSense, etc.) est de nouveau abaissé après la vente de 1 million d’actions. La participation dans CAE a reculé de 7 %, celle dans TFI a baissé de 14 % alors que celle dans Nuvei a été sabrée de 27 %. Le placement dans BCE est par contre majoré de 5 %.

Jarislowsky Fraser PHOTO CHRIS WATTIE, ARCHIVES REUTERS Jarislowsky Fraser a vendu 1,6 million d’actions de Shopify. Chef de recherche : Charles Nadim

Chef des actions : Kelly Patrick

Siège social : Montréal

Fait saillant : réduction du placement dans Thomson Reuters

Autres gestes significatifs au troisième trimestre de 2023

Vente de 1,6 million d’actions de Shopify

Vente de 4 millions d’actions d’Abcam

Vente de 401 189 actions de Manuvie Après avoir été abaissée de 10 % au trimestre précédent, la participation du gestionnaire d’actifs appartenant à la Banque Scotia dans Shopify est de nouveau abaissée, mais cette fois de près de 20 % avec la vente de 1,6 million d’actions. L’investissement dans l’assureur Manuvie recule aussi pour un autre trimestre.