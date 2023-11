On ne peut pas demander aux éleveurs non membres du réseau de Sollio de baisser le prix qu’ils reçoivent pour aider leur filiale Olymel et, d’un autre côté, n’en redonner qu’aux membres de leur réseau. Notre organisation dénonce cette mesure puisqu’elle crée une iniquité entre les éleveurs et crée deux classes de production au sein de la filière.