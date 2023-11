Le ministre O’Regan dépose son projet de loi anti-briseurs de grève

(Ottawa) Le ministre du Travail, Seamus O’Regan, a déposé jeudi son projet de loi anti-briseur de grève à la Chambre des communes après plus d’un an de négociations avec le Nouveau Parti démocratique (NPD). Il s’agit de l’une des demandes les plus importantes de l’entente entre les libéraux et les néo-démocrates qui permet au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau de gouverner comme s’il était majoritaire.