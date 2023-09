Économie verte

Cinq grands défis pour le Québec

« L’économie de demain est plus durable et circulaire, donc moins intensive en consommation de ressources », affirme Marc Journeault, responsable du Centre de recherche en comptabilité et développement durable de l’Université Laval. Pour y parvenir, le Québec doit repenser ses modes de production et de consommation et agir maintenant, affirme celui qui est aussi cotitulaire au Réseau de recherche en économie circulaire du Québec.