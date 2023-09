Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Nous parlons souvent du taux d’intérêt par les temps qui courent, mais si la Banque du Canada augmente son taux et que les institutions empruntent à ce taux, qu’est-ce que la BDC fait avec les intérêts perçus ? Est-ce qu’ils appartiennent au gouvernement fédéral ? Merci. – Patrick Lussier

En fait, les banques font fructifier l’argent de leurs déposants et n’empruntent pas à la Banque du Canada dans le cours normal de leurs activités, sauf exception. C’est plutôt la Banque du Canada qui verse des intérêts aux banques commerciales qui sont tenues par la loi de maintenir des réserves à la banque centrale. La Banque du Canada fait normalement des profits avec les intérêts perçus sur ses placements, qui sont supérieurs à ceux qu’elle verse sur les dépôts des banques commerciales.

Ces profits sont versés au gouvernement fédéral, qui a délégué à la Banque du Canada son droit exclusif d’émettre de la monnaie et de fournir des billets de banque aux institutions financières. Les institutions financières paient pour ça, et ces revenus sont investis par la Banque du Canada dans des titres de dettes du gouvernement du Canada, obligations et bons du Trésor, qui lui rapportent des intérêts.

Historiquement, les revenus de la Banque du Canada ont été suffisants pour couvrir ses dépenses de fonctionnement et verser un dividende au gouvernement fédéral. Depuis sa création en 1935, la Banque du Canada a ainsi versé 160 milliards de dollars au gouvernement fédéral, selon l’estimation de l’Institut C.D. Howe.

Actuellement, la Banque du Canada est dans une situation exceptionnelle : elle est déficitaire depuis le troisième trimestre de 2022 et pourrait accumuler les pertes pendant encore deux ou trois ans.

C’est la pandémie qui a mis la Banque du Canada et plusieurs autres banques centrales dans cette position. Quand l’économie mondiale a été mise à l’arrêt par la COVID-19 au début de 2020, les banques centrales sont intervenues en finançant massivement les dépenses des gouvernements pour atténuer l’impact de la crise sur la population qui se retrouvait confinée et souvent sans emploi.

La Banque du Canada a acheté une quantité énorme d’obligations fédérales qui portaient intérêt au taux très bas d’alors, soit 0,5 %. Quand l’économie a repris son cours normal, l’inflation a réapparu et est devenue un problème. La Banque du Canada a augmenté rapidement les taux d’intérêt pour tenter de ramener la hausse des prix vers sa cible de 2 %.

La banque centrale doit rémunérer les réserves des banques au taux élevé actuel alors que les titres qu’elle possède rapportent le taux d’intérêt plus bas d’avant la pandémie. Les pertes de la Banque du Canada résultent de cet écart entre ses revenus d’intérêt et ses dépenses d’intérêt.

D’autres banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, se trouvent aussi en déficit, une situation qui devrait être temporaire.

« Avec le temps, la banque reviendra à un résultat net positif », ont assuré les autorités monétaires canadiennes lors de la publication de leurs derniers résultats.