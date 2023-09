Granby rejoindra les rangs de la filière québécoise des batteries, mardi, avec l’officialisation du projet d’usine de Solutions énergétiques Volta Canada, a pu confirmer La Presse. Québec et Ottawa épauleront financièrement une entreprise établie au Luxembourg – pays connu pour sa fiscalité avantageuse à l’endroit des entreprises.

Il n’avait pas été possible d’obtenir les détails de ce montage financier estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Ces détails seront dévoilés par le premier ministre François Legault, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, et le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, en conférence de presse.

À Granby, Solutions énergétiques Volta Canada produira des feuilles de cuivre. Celles-ci entrent dans la fabrication de l’anode, le pôle négatif de la batterie lithium-ion que l’on retrouve dans les voitures électriques. L’entreprise appartient à Volta Energy Solutions, domiciliée au Luxembourg, selon le Registraire des entreprises du Québec.

Des signaux

Ce projet n’est pas une surprise en soi.

Depuis le 31 mars 2022, Solus Advanced Materials, groupe sud-coréen dont fait partie Volta, est propriétaire de l’ancienne usine de Circuit Foil Luxembourg. La multinationale avait déboursé 81 millions pour mettre la main sur le terrain et l’édifice, situés dans le parc industriel de Granby, dont la superficie au sol est de 90 000 pieds carrés.

En mai dernier, dans le cadre d’une mission économique en Asie, M. Champagne avait notamment rencontré la haute direction de Solus en Corée du Sud. Sur X (anciennement Twitter), il laissait entendre que l’implantation du groupe au Canada n’était qu’une formalité.

« Nous avons discuté de comment nous pouvons continuer à développer ce marché [le Canada] ensemble, car le Canada est un partenaire fiable, stable et sûr », avait indiqué le ministre, dans le message qui accompagnait une photo le montrant avec la haute direction de Solus.

M. Fitzgibbon avait également évoqué le projet de feuilles de cuivre à Granby, l’an dernier, au cours d’une rencontre éditoriale avec La Presse. À l’époque, le ministre avait laissé entendre que le projet pouvait représenter un investissement total oscillant entre 200 et 300 millions. Selon des documents financiers émanant des promoteurs, on table sur au moins deux sites de production. Volta semble donc compter sur une expansion de l’empreinte industrielle existante à Granby.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie

L’exploitation avait cessé en 2005 chez Circuit Foil Luxembourg. Des activités limitées avaient subsisté jusqu’en 2014. L’État québécois avait injecté 104 millions dans l’aventure entre 1999 et 2003. L’usine produisait des feuilles de cuivre pour le marché des circuits imprimés.

Plusieurs annonces

Volta Canada sera la plus récente entreprise à obtenir un soutien financier dans le cadre d’un projet entourant la filière des batteries pour véhicules électriques. Le 17 août dernier, Ford avait reçu une aide totale de 640 millions des gouvernements Legault et Trudeau pour construire une usine de matériaux de cathodes – le principal élément de la batterie lithium-ion – à Bécancour.

D’ici le mois d’octobre, Northvolt devrait lever le voile sur un investissement de 7 milliards pour un complexe de cellules, la dernière étape avant l’assemblage des batteries, sur la Rive-Sud de Montréal. La Presse a déjà révélé les détails de ce qui sera le plus important projet industriel privé au Québec.

Le Luxembourg fait partie des pays qui sont souvent montrés du doigt en raison du climat fiscal permettant à des grandes sociétés de réduire leur facture d’impôts. Le Fonds monétaire international (FMI) a identifié à partir de 2002 une vingtaine de « centres financiers offshore ». On y trouvait entre autres la Suisse, le Luxembourg, le Royaume-Uni et l’Irlande. Le FMI a cessé en 2008 de publier cette liste.

Depuis 2000, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a identifié une vingtaine de « paradis fiscaux non coopératifs ». En 2023, aucune administration n’est officiellement identifiée par l’OCDE comme un « paradis fiscal non coopératif ».