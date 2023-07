PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a subi au deuxième trimestre une forte baisse de ses résultats, à l’instar de ses concurrents, dans le sillage de la baisse des cours des hydrocarbures mais aussi de marges rognées dans le raffinage.

Elodie MAZEIN Agence France-Presse

Son bénéfice net a plongé de 56 % à 7,9 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires a également fondu, pour s’établir à 82,91 milliards de dollars entre avril et juin, contre 115,68 milliards sur la même période de 2022.

Son compatriote Chevron a également annoncé vendredi un fort repli de ses performances trimestrielles, tout comme la veille les géants britannique Shell et français TotalEnergies.

Le baril de pétrole Brent de la mer du Nord s’est vendu en moyenne à 78,1 dollars au deuxième trimestre, loin des presque 114 dollars de moyenne à la même époque de 2022.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – donnée de référence pour les analystes –, le bénéfice net d’ExxonMobil ressort à 1,94 dollar contre 4,21 dollars un an plus tôt.

C’est inférieur aux attentes des analystes pour cette ligne des comptes (2,01 dollars escomptés), mais le chiffre d’affaires est meilleur qu’attendu.

« Le travail que nous avons effectué pour améliorer notre rentabilité sous-jacente transparaît dans nos résultats du deuxième trimestre, qui ont doublé par rapport à ce que nous avions gagné dans un environnement de prix des matières premières comparable il y a cinq ans », a commenté Darren Woods, patron du groupe, cité dans un communiqué.

Le géant a réalisé en 2022 des bénéfices record grâce au bond du cours des hydrocarbures lié à la reprise de la demande et à une réduction des approvisionnements en Russie avec la guerre en Ukraine.

Repli des cours

Les cours du pétrole américain ont atteint il y a une semaine leur plus haut niveau en clôture depuis trois mois (81,07 dollars), sur fond d’engagements de l’Arabie saoudite et de la Russie à réduire leurs volumes.

Mais, a souligné ExxonMobil, un repli du cours du gaz naturel (-40 % d’après lui) et des marges inférieures dans l’activité de raffinage ont « négativement affecté les résultats » au deuxième trimestre, à hauteur de près de 4 milliards de dollars.

Des opérations de maintenance saisonnière plus importantes que prévu ont également pesé sur l’activité.

Le géant a indiqué par ailleurs que la production dans le bassin permien, à cheval entre le Texas et le Nouveau-Mexique, et au Guyana avait progressé de 20 % sur un an.

La production totale a atteint 3,7 millions de barils équivalents pétrole par jour (bepj).

Avec la vente d’actifs et la sortie de son champ pétrolier Sakhalin-1 en Russie, la production nette a augmenté de seulement 160 000 bepj.

ExxonMobil a précisé rester sur la bonne voie pour atteindre son objectif d’économies de 9 milliards de dollars d’ici fin 2023, par rapport à 2019. Il en a déjà réalisé 8,3 milliards.

Le groupe est revenu sur son projet de rachat de Denbury, société américaine spécialisée dans la captation de CO 2 valorisée 4,9 milliards de dollars, annoncé le 13 juillet.

Elle a vocation à renforcer sa branche Low Carbon Solutions en offrant à l’industrie de la côte du Golfe du Mexique une capacité de réduction de 100 millions de tonnes de CO 2 .

Il a aussi conclu un accord avec le sidérurgiste américain Nucor pour prendre en charge jusqu’à 800 000 tonnes par an d’émissions de son site de Convent en Louisiane (sud-est des États-Unis) à partir de 2026.

Cette transaction porte à 5 millions de tonnes par an la capacité qu’ExxonMobil s’est engagé à traiter pour des tiers, ce qui « équivaut à remplacer environ deux millions de voitures à combustion par des véhicules électriques ».

Son action était quasi stable (-0,17 % à 105,24 dollars) dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse de New York.