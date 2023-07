Richard Hélie, chef de la direction et coactionnaire de FNX-Innov

La firme d’ingénierie québécoise FNX-Innov est acquise par l’entreprise française Artelia pour en faire sa nouvelle filiale d’expansion vers le marché nord-américain.

Avec cette transaction conclue jeudi entre les dirigeants et actionnaires de FNX-Innov et la direction d’Artelia, la firme québécoise qui a beaucoup grandi depuis sa reprise en 2018 des actifs du déchu Groupe SM rejoint ainsi une entreprise d’ingénierie d’envergure qui mène des activités en Europe, en Afrique du Nord et en Asie.

Artelia était toutefois encore largement absente des Amériques, une lacune à laquelle elle entend remédier grâce à son acquisition de FNX-Innov.

Pour cette dernière, par ailleurs, l’acquisition par Artelia constitue l’aboutissement favorable d’un processus amorcé à l’automne 2022 afin de trouver de nouveaux actionnaires capables de soutenir la prochaine phase du plan d’affaires de FNX-Innov.

« Avec la maturité d’entreprise acquise depuis cinq ans, au fil du redressement des affaires reprises du Groupe SM et de la croissance réalisée par la suite, nous étions rendus à la croisée des chemins », indique Richard Hélie, chef de la direction et coactionnaire de FNX-Innov, lors d’un entretien avec La Presse.

« Les [trois] actionnaires et dirigeants estimaient avoir accompli leur travail de redressement et de redynamisation des activités reprises de SM en 2018. »

Nous étions prêts à regarder ce que le marché [de l’ingénierie] pourrait offrir pour une organisation ramenée en bonne posture, mais tout en nous assurant d’une bonne continuité du plan d’affaires de FNX-Innov et de son effectif de 1100 employés. Richard Hélie, chef de la direction et coactionnaire de FNX-Innov

Plateforme en Amérique du Nord

En devenant filiale à part entière d’Artelia, FNX-Innov servira de première plateforme d’affaires en Amérique du Nord d’une entreprise d’ingénierie ayant un effectif totalisant près de 8400 employés, et un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 1,3 milliard de dollars.

« En unissant nos forces avec FNX-Innov, nous multiplions nos expertises, nous diversifions notre offre de service, nous élargissons notre clientèle et nous accélérons notre développement international », indique Benoît Clocheret, président exécutif d’Artelia, dans une communication écrite transmise à La Presse.

Les termes financiers de cette transaction entre ces deux entreprises à capital fermé ne sont pas divulgués.

Toutefois, en réponse à une question de La Presse, Richard Hélie indique la transaction d’acquisition est réglée « au comptant » entre Artelia et les actionnaires-dirigeants de FNX-Innov.

Aussi, ces derniers prévoient rester en poste comme hauts dirigeants chez FNX-Innov après sa mise en filiale à 100 % chez Artelia.

« En rejoignant Artelia, FNX-Innov va pouvoir accélérer son développement et continuer à voir plus grand, souligne Richard Hélie.

« Pour nos employés, c’est également l’occasion de construire un parcours professionnel motivant et de s’ouvrir sur d’autres horizons. Une nouvelle aventure commence et nous sommes fiers et confiants en l’avenir ! »

FNX-Innov en bref Activité : firme d’ingénierie Siège social : Montréal Effectif : 1100 employés dans 18 bureaux dans l’est du Canada Chiffre d’affaires : près de 150 millions Actionnariat : Richard Élie (chef de la direction), Pierre-Yves Méthot (trésorier et chef du comité de direction), François Gaudreau (administrateur)