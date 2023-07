Le fournisseur montréalais de services musicaux Stingray doit annoncer ce mardi une alliance avec l’entreprise texane Mood Media.

L’entente de collaboration devrait aider Stingray à percer davantage le marché américain de la publicité audio en magasin.

Les deux entreprises s’associent pour créer ce qu’elles qualifient de plus important réseau multimédia pour commerces de détail aux États-Unis. Leur plateforme de diffusion de publicités audio numériques en magasin permettra aux annonceurs d’atteindre des consommateurs dans plus de 25 000 commerces de divers secteurs (épiceries, pharmacies, dépanneurs, quincailleries, etc.) aux États-Unis.

Le réseau de Stingray comptait déjà 16 000 commerces aux États-Unis. Ce qui est intéressant pour Stingray est que l’entente avec Mood Media lui permettra d’ajouter des détaillants d’envergure comme l’épicier Kroger, souligne Mathieu Péloquin, vice-président principal et responsable du marketing et des communications chez Stingray.

La collaboration entre Stingray et Mood Media se veut dans les faits un accord de vente. Les annonceurs pourront acheter une suite de publicités audio numériques destinées à l’ensemble du réseau combiné.

« On double notre force de vente, dit Mathieu Péloquin. Stingray vendra le réseau de Mood Media, et vice-versa. »

L’entreprise montréalaise prévoit que le partenariat lui permettra de doubler à 100 millions d’ici 12 à 36 mois les revenus générés par Stingray Advertising.

Ce secteur d’exploitation a fourni environ 40 millions des 324 millions de revenus générés au cours du dernier exercice financier de Stingray, terminé à la fin de mars.

Stingray Advertising met à contribution l’infrastructure musicale déjà en place dans les magasins pour intégrer des capacités de publicité audio numérique permettant de générer des revenus publicitaires pour des partenaires commerciaux.

Les dirigeants de Stingray soutiennent que les investissements en publicité audio en magasin sont en hausse aux États-Unis. Ils s’attendent à ce que les dépenses, évaluées à 31 milliards de dollars en 2021, dépassent les 61 milliards de dollars d’ici 2024.

La direction de Stingray estime que l’entente avec Mood Media permettra notamment un coût pour mille (CPM) et un taux de remplissage plus prévisibles pour les détaillants.

De taille similaire à Stingray, Mood Media est une entreprise privée détenue par la firme d’investissement Vector Capital. Si Vector décide éventuellement de se départir de Mood Media, cette entreprise pourrait devenir une cible intéressante pour Stingray, surtout si le partenariat entre les deux entreprises livre les résultats escomptés.

L’action de Stingray a clôturé la première séance de la semaine en hausse de 1 %, à 5,14 $, à la Bourse de Toronto. Le titre oscille entre 4 $ et 7 $ depuis un an.