Les Canadiens et la technologie

Victimes, méfiants, mais grands utilisateurs

Alors que l’utilisation de l’internet au Canada a atteint un sommet de 95 % en 2022, plus de 7 personnes sur 10 disent avoir été victimes d’un incident de cybersécurité, allant de la banale réception d’un pourriel à la demande de rançon. Et si les appareils intelligents connectés sont plus populaires que jamais, entre 28 et 40 % ne leur font pas confiance, révèle une enquête de Statistique Canada publiée jeudi.