Je ne parle pas ici des vagues qui dérangent la tranquillité d’un beau lac paisible près de votre chalet ou encore des vagues de la Californie que l’on ne voit que dans les séries Netflix, non ! Je vous parle des vagues en affaires, des tendances et des modes qui (visiblement) passent aussi vite qu’un coup de vent.

Cyril Vulgarides L’auteur est président de Technologia

Pourquoi ne pas profiter de cette période estivale pour se poser les bonnes questions : en tant que gestionnaire, suis-je en train de me laisser emporter par la vague ?

J’ai l’impression qu’il existe une compétition sur les réseaux sociaux entre les professionnels de tous les milieux. Le gagnant sera la personne qui réussira à inclure le plus de « buzzwords » dans une seule publication.

Nous sommes dans une ère où l’on cherche tellement « notre » élément différenciateur que l’on semble s’y perdre. Tous les termes sont utilisés, à toutes les sauces et peu importe que le message général manque de clarté, on aura réuni tous les mots qui font jaser !

On parle d’organisation apprenante, d’entreprise agile, de leadership inclusif, de leadership conscient qui a maintenant remplacé le concept de bienveillance, de transformation numérique, pour ne nommer que ceux-là. C’est un brouhaha infernal où tout le monde s’y perd. Des termes tellement éparpillés qu’on n’en voit plus le portrait global ou la réelle problématique que l’on cherche à résoudre. De mon point de vue, c’est un leurre.

Je pense notamment à la gestion agile : ça fait des années que certaines entreprises s’entêtent à l’implanter au sein de leur organisation telle la panacée qui résoudrait tous les problèmes, puisque la gestion traditionnelle connaissait des ratés. Ce faisant, en s’acharnant à implanter un nouveau modèle de gestion, on n’a rien réglé : on a repoussé le problème à plus tard.

Autres phénomènes intéressants, le dirigeant qui se fait dire d’implanter des principes favorisant la marque employeur, de prôner le modèle de « l’entreprise libérée », de valoriser au maximum l’expérience client ou encore d’accueillir l’intelligence artificielle dans ses activités quotidiennes… alors que le dirigeant a de la difficulté à gérer ses données actuelles ! Et là, s’il n’obtempère pas, le gestionnaire a l’impression que tout le monde surfe sur la vague, sauf lui, et qu’il vient de rater une occasion précieuse de rayonner.

Mais tout ça, est-ce vraiment utile pour son organisation ? On oublie trop souvent de se poser cette question : quel est l’objectif que je cherche à atteindre ? Quel est l’élément central de cet enjeu ?

C’est comme si l’entreprise avait de plus en plus de mal à faire la différence entre le problème et la cause de celui-ci. On a acheté la plus belle planche à voile et on veut absolument attraper la prochaine vague alors qu’il n’y a pas de vent !

Ce regard critique à l’interne devient, de mon point de vue, essentiel afin de s’assurer de fonctionner malgré tout ce que l’on raconte ailleurs. La première étape devrait être de se séparer de ces distractions afin de se concentrer sur le nœud du problème : qu’est-ce qui ne fonctionne pas au sein de l’entreprise ou que l’on cherche à améliorer ? Quel est l’impact sur les opérations quotidiennes si l’on ne fait rien ? Que font actuellement mes compétiteurs ? Qu’est-ce qui nous empêche de réaliser la vision fixée pour notre équipe en début d’année ?

Par la suite, l’idée est de faire une cartographie complète des compétences que possèdent les membres de vos équipes de travail. Ces aptitudes sont-elles suffisantes pour arriver à régler la problématique ciblée ? Réunissez vos équipes et discutez-en avec elles. Si elles ont besoin de renforcer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles, formez-les ! Après tout, la compétence sera toujours la molécule la plus importante de votre organisation. Elle est vitale.

Dès maintenant, évitez de lire tout ce que vous apercevez sur les réseaux sociaux. C’est souvent plus angoissant qu’autre chose. Réunissez votre équipe et clarifiez les choses. Vous avez constaté plusieurs symptômes au fil des derniers mois, à vous tous maintenant de diagnostiquer la maladie. Allez-y simplement : « Voici la problématique que je remarque et j’aimerais que l’on travaille dessus, ensemble. »

Si les compétences recherchées afin de régler le problème ne se trouvent pas dans votre équipe, former vos employés sera votre première stratégie. Et de grâce, évitez de vous faire influencer par de parfaits inconnus sur le web qui vous parleront de tous ces mirages technologiques qui ne vous seront absolument pas bénéfiques. Prenez un recul nécessaire de toutes ces plateformes.

Autrement, si vous ne tentez pas de régler un problème grâce à l’acquisition de compétences, le reste ne sera que du risque. Vous ne ferez que tenter une approche qui n’est probablement pas faite pour votre entreprise.

En cette période estivale, n’attendez pas la prochaine vague dont tout le monde parle alors qu’il n’y a pas de vent. Ne perdez pas votre temps, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler.