(New York) La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, NASDAQ et S&P 500 étant pénalisés par les résultats en demi-teinte de Tesla et Netflix, tandis que le Dow Jones continuait d’avancer crânement, après huit séances positives de suite.

Agence France-Presse

Vers 9 h 55 (heure de l’Est), le Dow Jones prenait 0,54 %, l’indice NASDAQ rendait 0,48 % et l’indice élargi S&P 500 lâchait 0,07 %.

Après sept séances positives en huit journées, le NASDAQ, moteur du marché depuis le début de l’année, tombait dans le rouge, handicapé par le décrochage de Tesla (-4,87 %) et Netflix (-7,61 %), deux de ses vedettes.

Tesla a dépassé les attentes au deuxième trimestre, que ce soit pour son résultat net ou son chiffre d’affaires, mais le constructeur d’Austin (Texas) a vu ses marges se contracter sous l’effet de remises de prix pour gagner des parts de marché.

Les analystes de JPMorgan ont abaissé leur objectif de cours, estimant que la décélération des marges, qui pourrait être accentuée par de nouvelles baisses de prix, évoquées mercredi par le patron Elon Musk, ne justifiaient plus sa valorisation actuelle.

Quant à Netflix, il paye la déception liée à son chiffre d’affaires, inférieur aux attentes, même si la plateforme a surpris en gagnant 5,89 millions d’utilisateurs en net sur trois mois.

Le groupe de Los Gatos (Californie) subit aussi des prises de bénéfices, logiques après que le titre a progressé de plus de 62 % en quatre mois.

Quant à Tesla, sa capitalisation a plus que doublé (+136 %) depuis le début de l’année.

Dès lors, « à la lecture des résultats, on se concentre davantage sur les mauvais éléments que sur les bons », a expliqué, dans une note, Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Netflix et Tesla « sont vraiment au centre de tout sur le marché actions » en ce début de séance, a commenté Karl Haeling, de LBBW. « Le NASDAQ marque le pas » du fait de la mauvaise fortune de ces deux poids lourds, « ce qui entraîne le S&P 500 ».

« Le marché est trop monté » en trop peu de temps « et est mûr pour une correction », a expliqué M. O’Hare.

Autre valeur en berne, le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC (-3,90 %), coté à New York, qui prévoit un ralentissement sensible de son chiffre d’affaires du fait d’une moindre demande des consommateurs pour les produits électroniques.

En revanche, les investisseurs saluent la publication d’IBM (+3,80 %), qui a amélioré ses marges au deuxième trimestre et affiche de l’ambition dans l’intelligence artificielle.

Le Dow Jones, lui, résistait, notamment grâce à des valeurs dites défensives, c’est-à-dire moins sensibles à la conjoncture, comme le groupe de produits chimiques et de matériaux pour les industriels Dow (+0,42 %) ou Johnson & Johnson (+4,63 %), qui a fait mieux que prévu au deuxième trimestre grâce à son activité d’appareils à usage médical.

L’indice vedette de la place new-yorkaise s’oriente ainsi vers une neuvième séance de hausse consécutive, ce qui serait une première depuis septembre 2017.

Ailleurs à la cote, United Airlines (+3,10 %) avançait après avoir vu son bénéfice tripler au deuxième trimestre, grâce à l’augmentation du revenu par passager, mais aussi à une baisse des prix du carburant par rapport à la même période de l’an dernier.

Quant à American Airlines, il évoluait en sens opposé (-5,75 %), bien qu’ayant fait mieux que les attentes et ayant relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice.

Comme plusieurs autres banques régionales depuis le début de la semaine, l’établissement de Salt Lake City (Utah) Zions (+9,61 %), chahuté durant la crise bancaire du printemps, a fait état d’une stabilisation de son activité, ainsi que d’une croissance de ses dépôts.

Le marché obligataire est morose, en phase de consolidation avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed), la semaine prochaine, selon Karl Haeling.

Le rendement des emprunts d’États américains à 10 ans remontait à 3,82 %, contre 3,74 % en clôture la veille.



