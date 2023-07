Le NASDAQ, à dominante technologique, et l’indice élargi S&P 500 ont atteint leur plus haut niveau depuis avril 2022, progressant respectivement de 0,76 %, à 14 353,64 points, et de 0,71 %, à 4554,98 points.

(New York) La Bourse de New York a poursuivi mardi sur sa lancée positive, clôturant en hausse pour sa septième séance d’affilée après des résultats bancaires meilleurs qu’attendus.

L’indice Dow Jones a gagné 1,06 %, à 34 951,93 points.

Le NASDAQ, à dominante technologique, et l’indice élargi S&P 500 ont atteint leur plus haut niveau depuis avril 2022, progressant respectivement de 0,76 %, à 14 353,64 points, et de 0,71 %, à 4554,98 points.

« Le thème du jour pour les banques était : “mieux que ce qu’on craignait” », a résumé Steve Sosnick, analyste d’Interactive Brookers, alors que les investisseurs ont digéré les résultats trimestriels de Bank of America et Morgan Stanley notamment.

« À moins qu’il y ait vraiment un élément très décevant » dans les annonces, « tout est pris comme une bonne nouvelle », a-t-il ajouté décrivant « une tendance du marché à la hausse ».

« Cela se répète presque tous les jours, les échanges de pré-ouverture sont à la baisse, puis les achats interviennent » et les indices terminent dans le vert, a-t-il noté.

Bank of America, deuxième plus grande banque des États-Unis par la taille des actifs, a de nouveau bénéficié des hausses de taux d’intérêts au deuxième trimestre.

Elle a enregistré un bond de 11 % de son chiffre d’affaires, à 25,2 milliards de dollars. Le bénéfice net ressort à 7,4 milliards de dollars, soit un mieux de 19 %. Ajusté par action, il s’établit à 0,88 dollar.

L’action de la banque a gagné 4,49 %.

Morgan Stanley a été aussi très recherchée (+6,44 %), malgré un bénéfice net en repli. Celui-ci a reculé de 14 % à 2 milliards de dollars au deuxième trimestre. La banque d’affaires a souffert d’un trimestre « difficile » dans ses activités de conseil comme l’introduction en Bourse ou les rapprochements.

Son chiffre d’affaires a néanmoins progressé de 2 % sur un an à 13,46 milliards de dollars, marqué par un record dans la branche gestion de fortune. Ses nouveaux actifs déposés par les clients ont atteint 90 milliards de dollars.

Le courtier Charles Schwab a bondi de 12,52 %, même si ses bénéfices et chiffres d’affaires ont reculé, car les analystes s’attendaient à des résultats encore moins bons. Schwab a notamment indiqué que la fuite de dépôts avait ralenti.

Pour Steve Sosnick, « le marché haussier s’élargit » et ne se concentre plus seulement sur les valeurs de la haute technologie même si Microsoft a encore été mardi la vedette de la séance, sa capitalisation en Bourse atteignant un nouveau sommet. Son action s’est envolée de presque 4 %.

Le géant des logiciels a annoncé la mise en service de son moteur de recherche aidé de l’intelligence artificielle (IA) réservé aux entreprises sur abonnement (Bing Chat Enterprise).

Au-delà des banques, le secteur énergétique a conclu en nette hausse (+0,98 %) dans le sillage d’un bond des cours du baril.

Le groupe de défense Lockheed Martin a cédé 2,90 %, malgré des résultats et perspectives soutenus par un contexte de demande continue d’armements dans le monde.

D’avril à juin, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 16,7 milliards de dollars (+8 % sur un an), plus que les attentes des marchés. Son bénéfice est passé de 309 millions de dollars il y a un an à 1,68 milliard de dollars.

Les rendements obligataires sur les bons du Trésor à dix ans reculaient à 3,78 % contre 3,80 %.

Plus tôt avant l’ouverture du marché, le département américain du Commerce a indiqué que les ventes au détail aux États-Unis avaient continué de progresser en juin, mais de façon ralentie, à +0,2 % contre +0,5 % attendu.

« Ce rapport sur les ventes au détail est mitigé, mais dans l’ensemble, il brosse le tableau d’un consommateur américain résilient », a estimé Edward Moya, analyste d’Oanda.

Quant à la production industrielle, elle a reculé en juin pour le deuxième mois consécutif (-0,5 %).

Avant la publication de ses résultats mercredi, la compagnie aérienne United Airlines a grimpé de 2,74 %, les autres compagnies ayant aussi le vent en poupe comme American Airlines (+2,75 %) et Delta Airlines (+3,37 %).

Également au programme des résultats mercredi, Netflix s’est envolé de 5,50 %, tandis que Tesla, en hausse sans discontinuer depuis jeudi, a encore pris 1 %.