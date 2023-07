Le port de Vancouver paralysé

Une grève qui coûte des millions à Olymel

Des produits frais congelés qui perdent de leur valeur parce qu’on ne peut plus les exporter et de la marchandise bloquée sur des porte-conteneurs. Les impacts de la grève au port de Vancouver sont ressentis jusqu’au Québec, où ils se comptent en « millions de dollars » chez Olymel. Et ce n’est pas fini si l’impasse n’est pas dénouée.