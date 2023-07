(Montréal) Yves Ouellet, actuellement premier fonctionnaire de l’État québécois, prendra les commandes de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de président-directeur général. Il entrera en fonction le 21 août.

La Presse Canadienne

Sa nomination a été entérinée mercredi par le conseil des ministres, sur la recommandation du conseil d’administration de l’AMF. Le nouveau PDG succèdera ainsi à Louis Morisset qui a annoncé en début d’année ne pas vouloir solliciter un troisième mandat.

« Cette organisation joue un rôle majeur pour les consommateurs et l’industrie financière québécoise, laquelle occupe par ailleurs une part importante de notre économie », a déclaré M. Ouellet dans un communiqué.

« J’entends poursuivre le travail remarquable de l’Autorité en m’appuyant sur l’expertise et le sens de l’engagement des équipes. Dans une industrie en pleine transformation, de nombreux défis attendent l’Autorité au cours des prochaines années », a-t-il ajouté.

M. Ouellet occupe depuis octobre 2018 le poste de secrétaire général et greffier du Conseil exécutif. Ces fonctions seront reprises par Dominique Savoie qui est à ce jour le bras droit du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Le secrétaire général représente le plus haut poste de la fonction publique québécoise et agit comme le supérieur hiérarchique de tous les sous-ministres du gouvernement.

Avant d’assumer ces responsabilités, M. Ouellet a notamment été secrétaire du Conseil du trésor et président-directeur général de la Société québécoise des infrastructures. Il a aussi occupé auparavant différents postes à l’intérieur de l’administration publique québécoise.

« Sa connaissance fine de l’appareil gouvernemental, de l’économie et des finances publiques ainsi que ses grandes qualités de gestionnaire seront des atouts précieux pour l’Autorité », a souligné le ministre des Finances, Eric Girard, par voie de communiqué.

En attendant l’entrée en fonction de M. Ouellet, Marie-Claude Soucy agira comme PDG par intérim de l’organisme de réglementation et d’encadrement du secteur financier du Québec. Mme Soucy est vice-présidente finances, talents et technologies de l’AMF où elle œuvre depuis près de huit ans.