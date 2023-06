Chez CPA Canada, on se dit « surpris et déçu » de la décision. L’association affirme avoir accueilli avec ouverture les propositions des deux ordres provinciaux.

Les associations comptables du Québec et de l’Ontario claquent la porte de CPA Canada

(Montréal) L’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec se sépare de CPA Canada.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Les ordres du Québec et l’Ontario ont déclenché un processus qui mettra fin à leur relation officielle avec CPA Canada dans 18 mois.

« L’économie du Québec est unique par son cadre professionnel, sa culture et sa langue. Ce changement nous permettra de mieux répondre aux besoins de la profession comptable au Québec et de soutenir son évolution rapide, tout en remplissant de façon optimale notre mandat de protection du public, mission première d’un ordre professionnel », déclare sa présidente et cheffe de la direction, Geneviève Mottard.

Chez CPA Canada, on se dit « surpris et déçu » de la décision. L’association affirme avoir accueilli avec ouverture les propositions des deux ordres provinciaux.

Elle leur demande de revenir à la table des négociations. « Nous demeurons résolus à traiter les questions soulevées avec empressement », réagit CPA Canada dans un communiqué.