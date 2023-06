(Drummondville) La grève du personnel syndiqué de l’usine Bacon America d’Olymel, à Drummondville, prend fin, alors que les quelque 500 membres ont voté en faveur de la recommandation de la conciliatrice.

La Presse Canadienne

En grève depuis le 25 mai, les membres ont décroché des « gains très appréciables » à la suite d’une recommandation de la conciliation qui a été adoptée à 93 % lors d’une assemblée extraordinaire, a indiqué vendredi le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bacon Inter-America – CSN.

Le syndicat a précisé que les membres avaient obtenu une hausse de 4,55 $ l’heure sur quatre ans, dont 1,75 $ l’heure la première année. Il a aussi souligné une baisse de 9,6 % de la cotisation des employés à l’assurance et des améliorations pour la retraite.

La direction d’Olymel a dit se réjouir « de la perspective d’une reprise des opérations » à son usine de bacon de Drummondville « dès le début de la semaine prochaine, après vérification de la disponibilité de la matière première, soit les flancs de porc ».

Selon elle, le taux d’adhésion des syndiqués à la proposition « permettra une reprise sereine des opérations de l’usine », disant croire que les « bonifications » contenues dans cette nouvelle entente seront un facteur positif pour le climat de travail, autant que pour l’embauche et la rétention des employés.

« Nous sommes vraiment satisfaits, a dit dans un communiqué la présidente du syndicat, Mélanie Cloutier. Ce fut une belle lutte où les travailleuses et les travailleurs temporaires ainsi que celles et ceux du Québec ont gagné de meilleures conditions de travail en se battant ensemble. »

Selon Mme Cloutier, Olymel « n’a pas eu le choix de tenir compte de la pénurie de main-d’œuvre et de l’inflation ».

L’entreprise du secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille possède des établissements au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick et emploie plus de 13 000 personnes.

Olymel, qui commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, La Fernandière, Pinty’s, Tour Eiffel et F. Ménard, a déclaré un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 4,5 milliards.