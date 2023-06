Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Le projet

L’innovante Engagés

Une première firme québécoise de recrutement personnalisé pour les organismes à but non lucratif (OBNL), les organismes de charité et les fondations ouvre ses portes ce mardi. La plateforme Engagés sera aussi le premier site de recherche d’emplois du secteur de l’engagement social et environnemental. Les chercheurs d’emploi accordent maintenant plus d’importance au sens de leur travail, aux valeurs et à la culture de l’organisme pour lequel ils comptent œuvrer, explique la cofondatrice Brigitte Skeene, qui précise que les OBNL ont une plus grande ouverture aux profils atypiques. « Les gens qui ont des compétences transférables, qui ont envie de faire des changements de carrière sont considérés. » L’autre cofondateur, Pascal Lépine, ajoute que les firmes de recrutement n’ont pas la connaissance des besoins spécifiques aux OBNL, où l’on cherche des gestionnaires d’équipe de bénévoles, des chargés de dons planifiés, par exemple. « Le volet innovation d’Engagés, c’est notre approche avec des banques d’heures qui correspond plus à la clientèle qu’on dessert, les OBNL. On les accompagne en fonction de leurs besoins », soutient Pascal Lépine, aussi fondateur de l’agence Atypic, qui s’est uni à Talent IQ pour créer Engagés.

La phrase

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Robert Dutton, ex-président de RONA

Être un leader avec les yeux du cœur

Selon l’ex-président de RONA Robert Dutton, le refrain de la chanson popularisée par Gerry Boulet Les yeux du cœur décrit parfaitement les traits d’un leader authentique, rapporte le magazine Portail de l’assurance : Aujourd’hui, je vois la vie/Avec les yeux du cœur/J’suis plus sensible à l’invisible/À tout c’qu’il y a à l’intérieur. « C’est la version poétique de la première qualité d’un leader », a déclaré Robert Dutton lors d’une conférence sur le leadership livrée devant quelque 450 conseillers financiers de l’activité de formation ProLab à Montréal. Les vrais leaders s’intéressent d’abord aux personnes, a observé celui qui est aujourd’hui professeur à HEC Montréal et codirecteur du Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires de HEC Montréal. Il a fait valoir qu’amener les gens à prendre la décision qui favorise le mieux leurs intérêts est l’essence même du leadership. « Que vous soyez gestionnaire d’une grande organisation, d’une petite équipe, ou même un planificateur financier qui travaillez seul. » Les patrons autoritaires n’ont pas de leadership, a-t-il comparé. « Ils exercent un pouvoir. Ils savent. Ils donnent des ordres et des instructions. »

Source : Portail de l’assurance

Le chiffre

7,6 % pour l’infidélité

Selon la Federal Reserve Bank d’Atlanta, qui suit la croissance des salaires aux États-Unis, en avril dernier les personnes qui ont changé d’emploi étaient payées 7,6 % de plus qu’un an plus tôt. Les employés fidèles à leur employeur n’étaient payés que 5,6 % de plus. Un peu de promiscuité de la part des autres peut aider ceux qui choisissent de rester là où ils sont, observe The Economist. Un article de Nathan Deutscher, un responsable du Trésor en Australie, a révélé que des taux plus élevés de changement d’emploi sur les marchés du travail locaux australiens étaient associés à une croissance plus rapide des salaires, tant pour les travailleurs qui ont changé d’emploi que pour ceux qui ne l’ont pas fait. Les augmentations de salaire et les carrières sont construites sur les gens qui changent d’emploi. Les employés réellement fidèles ont tendance à obtenir des récompenses insignifiantes, rappelle le magazine britannique. La fameuse semaine de vacances supplémentaire pour 25 ans de service en est un bon exemple.

Source : The Economist

La tendance

PHOTO THINKSTOCK Selon la compilation de Registered Nurse.org, médecin arrive en tête avec 61,5 milliards de vues sur TikTok.

Les professions milliardaires sur TikTok

Pour prendre le pouls d’une industrie, un outil inattendu vient d’émerger : TikTok. Que ce soit pour discuter d’une profession, de la réalité du terrain, d’accorder des conseils sur le travail de tous les jours, des coupes ou des taux de démission, les utilisateurs de TikTok sont plus intéressés que jamais par les professions et l’expertise de leurs professionnels, observe le magazine Employee Benefit News (EBN). Lesquelles suscitent le plus d’attention ? Un organisme américain qui promeut la qualité des soins infirmiers a comparé le nombre de vues dans les contenus centrés sur les professions. Selon la compilation de Registered Nurse.org, médecin arrive en tête avec 61,5 milliards de vues, suivi de près par enseignant, qui en récolte 61,3 milliards, et infirmière en troisième position avec 41,7 milliards. Viennent ensuite : 4. chef (35,1 milliards), 5. dentiste (32,8 milliards), 6. pilote (19,9 milliards), 7. chiropraticien (18,6 milliards), 8. électricien (12,7 milliards), 9. avocat (12,4 milliards), 10. pompier (12,4 milliards), 11. policier (9,7 milliards), 12. vétérinaire (8,8 milliards), 13. comptable (8,7 milliards), 14. entraîneur personnel (8,4 milliards) et 15. orthodontiste (4,1 milliards).

Source : Employee Benefit News (EBN)

Le conseil

Oubliez les « tailles uniques »

L’approche obsolète à taille unique n’est plus efficace, affirme le magazine Forbes. Les employés exigent de plus en plus des environnements de travail personnalisés. Que ce soit l’autonomie de choisir les avantages sociaux qui conviennent à leur situation particulière de jeunes parents ou d’adultes en fin de carrière, ou encore des formations sur mesure pour augmenter la productivité d’un secteur et l’avancement plutôt que celles obligatoires pour tous et non pertinentes. Ces deux avenues améliorent la satisfaction et la productivité des employés. Les taux de roulement élevés, le présentéisme et les cultures de travail toxiques sont les symptômes d’un problème plus vaste : l’incapacité à répondre aux besoins individuels, rappelle Forbes. Les employeurs qui peuvent offrir des expériences personnalisées ont le potentiel de puiser dans des talents inexploités, de réduire les coûts de roulement et de libérer le plein potentiel de leur main-d’œuvre. L’avenir du travail est là, affirme le magazine américain.

Source : Forbes