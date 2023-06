Intelligence artificielle

Elon Musk à Paris pour une conférence et rencontrer Emmanuel Macron

(Paris) Craint et courtisé, Elon Musk, l’excentrique et controversé patron de Tesla et SpaceX, a rencontré Emmanuel Macron vendredi à Paris pour parler d’intelligence artificielle et de voitures électriques, avant de donner une conférence devant 4000 passionnés de technologie.