La production mondiale de blé plus abondante cette année

(Washington) La production mondiale de blé devrait être plus abondante grâce à une meilleure récolte en Russie, en Ukraine et en Inde pour la campagne 2023/2024, selon les estimations du rapport mensuel, dit « Wasde », publié par le ministère américain de l’Agriculture (USDA).

Agence France-Presse

L’offre mondiale de blé va grimper de 10,8 millions de tonnes à 800,19 millions de tonnes, sans compter les stocks restants de 266 millions de tonnes, « surtout grâce à une plus grande production de la part de la Russie, de l’Inde, de l’Union européenne et de l’Ukraine ».

La Russie devrait ainsi afficher une production de 85 millions de tonnes en hausse de 3,5 millions par rapport à la précédente estimation, grâce à des conditions météorologiques favorables « notamment des pluies de printemps abondantes ».

L’Inde également va augmenter sa production de 3,5 millions de tonnes à 113,5 millions. La production de blé européen devrait être en hausse de 1,5 million à 140,5 millions de tonnes.

Enfin l’Ukraine devrait produire un million de tonnes de plus qu’estimé précédemment à 17,5 millions de tonnes « grâce à des conditions météo favorables dans le sud de l’Ukraine » même si la production demeure plus faible que l’année dernière (20,1 millions de tonnes) et qu’avant la guerre avec la Russie (33 millions).

Pour le maïs également, l’offre mondiale va augmenter mais d’une ampleur moindre, progressant de 3,8 millions de tonnes à 1,22 milliard de tonnes, selon les prévisions du rapport de l’USDA.

La hausse vient principalement de l’Ukraine avec 2,5 millions de tonnes de maïs de plus que prévu auparavant.

Réagissant à ces chiffres de production meilleure, le cours du blé pour le contrat à terme de juillet 23, se repliait très légèrement de 0,12 % à 6,2550 dollars le boisseau vers 12 h 40 (heure de l’Est).

Le cours du contrat à terme sur le maïs reculait de 1,07 % à 6,0400 dollars.

« Globalement c’est un rapport sans grande surprise », a commenté Dewey Strickler, d’Ag Watch Market Advisors.

« La seule raison pour laquelle le cours du soja monte, c’est parce qu’il y a eu une vente de soja à l’exportation de 197 000 tonnes vers une destination inconnue, annoncée vendredi », a-t-il ajouté.

Le cours du contrat à terme sur le soja pour livraison en juillet grimpait de 1,60 % à 13,85 dollars.