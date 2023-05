Entrepreneur techno et entrepreneur zen

On a beaucoup vu dans le passé de ces entrepreneurs en série qui lancent des entreprises les unes après les autres sans chercher à les pousser plus loin et qui préfèrent tabler sur la soudaine plus-value que génère leur dernière innovation pour passer rapidement à la suivante. Un mode opératoire qui peut sembler lucratif à leurs yeux, mais qui ne s’inscrit pas dans une grande vision de pérennité financière.