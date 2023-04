Une filiale du conglomérat financier montréalais Power Corporation réalise une percée dans un attrayant et convoité segment de marché, celui des services aux riches et aux ultrariches aux États-Unis.

En annonçant cette semaine l’acquisition d’une participation de 20,5 % au coût de 840 millions dans la firme américaine indépendante de conseils financiers Rockefeller Capital Management, la Financière IGM réalise son deuxième investissement stratégique en importance (le plus important demeure celui dans le gestionnaire d’actifs asiatique China AMC qui a été doublé à 28 % en janvier).

La croissance est l’élément qui saute aux yeux en jetant un œil à Rockefeller Capital Management. Cette firme offre une panoplie de services à des clients comme la famille Rockefeller, mais aussi à des investisseurs institutionnels, en plus de conseiller de grands entrepreneurs qualifiés de « visionnaires » et d’« innovateurs » et de gérer leurs actifs.

Depuis 2018, Rockefeller a multiplié par cinq son actif client pour le faire passer de 18 milliards US à plus de 100 milliards US.

En cinq ans, le nombre de bureaux de la firme est ainsi passé de 3 à 44 aux États-Unis. Ces chiffres aident en partie à comprendre pourquoi Rockefeller Capital Management obtient une valorisation de 4 milliards de dollars canadiens.

Rockefeller, dont la marque emblématique et le modèle d’affaires sont axés sur les segments de clientèle à valeur élevée et très élevée, cible des endroits où il y a d’importantes concentrations de patrimoine, comme New York, Dallas, Boca Raton, Palm Beach, Boston, Atlanta, Charlotte, Chicago, Denver, Los Angeles, Nashville, San Francisco, etc.

Il n’a pas été possible de parler mercredi à un patron d’IGM, mais la direction a indiqué à La Presse que même si le segment des clients « réguliers » reste important pour l’entreprise, elle tente de plus en plus d’attirer et de servir les clients à valeur nette élevée.

« Nous considérons cette catégorie de clientèle comme une excellente opportunité puisque ce marché d’investisseurs croît plus rapidement que tous les autres segments du marché de détail », précise-t-on par courriel.

« Les besoins des particuliers et des familles fortunées tendent à devenir plus complexes à mesure que leur patrimoine augmente, ce qui rend cette catégorie de clients intéressante pour nous, en raison de notre approche de la planification financière globale », est-il ajouté.

Les entrées de fonds gérés par IG Gestion de patrimoine auprès de nouveaux clients dont les investissements sont supérieurs à 500 000 $ ont augmenté de 59 % depuis 2019, nous dit-on.

Pénétrer le marché américain

Cette transaction s’inscrit donc dans une stratégie visant à développer une clientèle très fortunée, mais aussi à pénétrer « sans prise de risque indue » le marché américain, le « plus grand du monde ».

L’investissement apporte notamment à IGM deux sièges au conseil d’administration de Rockefeller et la possibilité d’augmenter éventuellement la participation dans Rockefeller.

Actionnaire majoritaire de Power Corporation, la famille Desmarais entretient depuis des dizaines d’années des liens avec la famille Rockefeller, une des plus riches aux États-Unis. Rockefeller Capital Management a entre autres offert des conseils à Power Corporation au fil des années lors d’acquisitions d’entreprises.

Soutenir la trajectoire de croissance affichée dans les dernières années sera la clé pour assurer une création de valeur pour les actionnaires d’IGM à long terme, soutient l’analyste Graham Ryding, de la TD, dans une note envoyée mercredi à ses clients.

Rockefeller Capital Management devient ainsi un autre investissement stratégique pour IGM. Outre une participation dans China Asset Management, IGM possède également des investissements stratégiques dans la firme d’investissement Northleaf, dans le robot-conseiller Wealthsimple, ainsi qu’un intérêt de 2,4 % dans le holding de services financiers Great-West.

Pour l’aider à financer son investissement dans Rockefeller Capital Management, IGM cède Investment Planning Counsel pour 575 millions à sa société sœur, la compagnie d’assurance Canada Vie, qui fait aussi partie du conglomérat Power Corporation par l’entremise de la Great-West.