(Washington) La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait continuer à relever ses taux dans les prochains mois, et les maintenir à un niveau élevé pendant un moment, face à une inflation toujours trop forte, a alerté lundi une gouverneure de l’institution monétaire.

Agence France-Presse

« Je m’attends à ce que des hausses supplémentaires soient appropriées », a déclaré Michelle Bowman lors de la conférence de l’association des banquiers communautaires américains à Orlando (Floride).

Elle a par ailleurs précisé que les taux devraient rester élevés « pendant un certain temps pour rétablir la stabilité des prix ».

Plusieurs autres responsables de la Fed, y compris son président, Jerome Powell, avaient fait des déclarations allant dans le même sens la semaine passée.

« Nous sommes encore loin d’avoir atteint la stabilité des prix, et je m’attends à ce qu’il soit nécessaire de resserrer davantage la politique monétaire pour ramener l’inflation vers notre objectif », a-t-elle encore souligné.

« Les tensions persistantes sur le marché du travail exercent des pressions à la hausse sur l’inflation, même si certaines composantes de l’inflation ralentissent en raison de l’amélioration des facteurs liés à l’offre », a précisé cette gouverneure de la Fed.

Le marché de l’emploi a fait montre d’une santé éclatante en janvier, avec un taux de chômage tombé à 3,4 %, plus bas qu’avant la pandémie de COVID-19, et plus d’un demi-million d’emplois créés. Le manque de main-d’œuvre demeure pour de nombreux employeurs, les poussant à proposer des salaires plus élevés.

Les chiffres de l’inflation CPI - qui font référence - de janvier seront publiés mardi. Et pourraient continuer à ralentir sur un an, mais repartir à la hausse sur un mois.

Les prix pourraient ainsi avoir augmenté de 0,4 % par rapport à décembre, quand ils avaient reculé de 0,1 % entre novembre et décembre, selon le consensus de Market Watch. Sur un an cependant, l’inflation est attendue à 6,2 % contre 6,5 % le mois dernier.

Le 1er février, à l’issue de sa première réunion de l’année, la Fed avait relevé ses taux d’un quart de point, les poussant dans la fourchette de 4,50 % à 4,75 %.