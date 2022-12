En plus des conditions climatiques favorables du printemps 2022, les améliorations technologiques et la main-d’œuvre de plus en plus spécialisée ont contribué à l’obtention de rendements exceptionnels cette année.

L’année 2022 a largement dépassé les attentes des acériculteurs avec une production record de sirop d’érable au Québec et dans l’ensemble du pays. Dans la province, il s’est produit une quantité totale de 15,9 millions de gallons, selon Statistique Canada.

Cette « performance » permettra de renflouer la réserve stratégique de sirop d’érable dans laquelle on a dû puiser en 2021 pour répondre à la demande.

En ce qui concerne l’emballage, l’industrie se prépare déjà pour la saison à venir. La production québécoise de boîtes de conserve pour contenir le sirop est déjà bien entamée afin d’éviter que les acériculteurs et les transformateurs ne subissent une pénurie de contenants, comme ce fut le cas au printemps dernier.

Hausse marquée de la production

Ainsi, en 2022, la production québécoise de sirop a connu une hausse de 59,1 %, par rapport à 2021, année marquée par « une saison des sucres écourtée [en raison] des températures printanières chaudes », rappelle Statistique Canada.

Cette année toutefois, le vent a tourné.

On n’a jamais eu un rendement à cette hauteur-là. La saison a été plus longue, le taux de sucre était là, le volume d’eau était là, tous les astres étaient alignés pour que l’on fasse une saison record. Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ)

Les améliorations technologiques et la main-d’œuvre de plus en plus spécialisée ont également contribué à l’obtention de rendements exceptionnels, selon M. Goulet.

Pas de prédictions pour 2023

Le président des PPAQ a bien du mal à faire des prédictions pour la prochaine saison des sucres. Il souligne toutefois que sept millions de nouvelles entailles ont été octroyées et seront faites d’ici 2024. En ce qui concerne l’approvisionnement en boîtes de conserve, M. Goulet assure que « les quantités sont déjà là ».

« La conjoncture des conteneurs a compliqué l’approvisionnement l’an dernier », rappelle-t-il. Les boîtes de conserve lithographiées – imprimées – destinées au sirop d’érable sont majoritairement produites en Asie.

Pour répondre à une partie de la demande, l’entreprise québécoise Idéal Canne, située à La Guadeloupe en Beauce, s’est lancée dans la production de boîtes de conserve destinées à ce marché. Près de 10 millions de contenants auront été produits d’ici la fin de l’année par l’entreprise. Pour 2023, ce seront 15 millions de boîtes qui sortiront de l’usine d’Idéal Canne.

Et la production est déjà bien entamée, assure le président de l’entreprise, Erick Vachon. « On est trois, quatre mois en avance sur la saison des sucres, indique-t-il. Il ne manquera pas de cannes au Québec. »

BMR, qui vend des boîtes de conserve et d’autres produits destinés à l’acériculture, assure également qu’il n’y aura pas de pénurie d’équipement cette année. « BMR a depuis l’an dernier identifié de nouveaux fournisseurs et de nouvelles gammes de produits destinés aux producteurs acéricoles, ce qui nous a permis de renflouer nos entrepôts et ainsi d’être en excellente posture pour assurer un approvisionnement constant au niveau de la vaste majorité des articles recherchés, a assuré le directeur des communications de l’entreprise, Kaven Delarosbil, dans un courriel envoyé à La Presse. Par conséquent, nous n’anticipons pas de pénurie au niveau des produits acéricoles pour la saison 2022-2023. »