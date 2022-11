Pétrole

Le baril de Brent approche de nouveau les 100 dollars grâce à la Chine

(New York) Le baril de Brent de la mer du Nord, variété européenne de référence pour le pétrole, a terminé vendredi en forte hausse et approché le seuil symbolique de 100 dollars, sur un marché enthousiaste à l’idée d’un possible assouplissement de la politique anti-COVID-19 en Chine.