Dan Loeb, PDG de Third Point, sur la scène lors du 13D Monitor Active-Passive Investor Summit, mardi à New York

(New York) Les périodes de turbulences sur les marchés ne sont généralement pas considérées comme les meilleures pour les investisseurs activistes, ces fonds spéculatifs qui prennent des participations dans des entreprises dans le but de forcer des changements de stratégie, comme la vente d’entreprises ou le rachat d’actions.

Stephen Gandel The New York Times

Mais si l’on en croit le nombre de personnes présentes au 13D Monitor Active-Passive Investor Summit, qui s’est tenu plus tôt cette semaine à New York – où les files d’attente pour le café et les macarons étaient remplies de dirigeants de fonds spéculatifs, de banquiers d’affaires et d’avocats d’affaires –, le secteur de l’activisme est plus dynamique qu’il ne l’a été depuis des années, rapporte l’infolettre DealBook.

« J’ai dû arriver en retard à la conférence parce que j’étais très occupé », a déclaré Darren Novak, responsable de l’engagement des actionnaires et des marchés de capitaux des fusions et acquisitions pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez JPMorgan Chase.

Les investisseurs activistes saisissent leur chance. Alors que les marchés volatils sont souvent considérés comme mauvais pour le type de mouvements recommandés par ces fonds spéculatifs, les participants à la conférence ont vu une pléthore de sociétés sous-évaluées sur lesquelles ils pourraient avoir un impact.

Dan Loeb, PDG de Third Point, a révélé dans une lettre aux investisseurs qu’il avait pris une participation dans Colgate Palmolive, dans le but de la persuader de faire de son activité d’aliments pour animaux domestiques une société distincte.

Et Jeff Smith, PDG de Starboard Values, s’est publiquement attaqué à Salesforce lors de la conférence, déclarant que la société avait un « mélange de croissance et de rentabilité médiocre ».

Les fonds spéculatifs activistes ont été relativement discrets au cours des deux dernières années. Les professionnels présents à la conférence ont déclaré qu’il n’était pas très intéressant de faire pression pour des changements pendant la pandémie ou que certains changements n’étaient pas possibles.

Ces investisseurs profitent également d’une modification de la réglementation sur les valeurs mobilières qui oblige les entreprises à adopter des cartes de procuration universelles, ce qui permet aux fonds spéculatifs de proposer plus facilement des administrateurs à soumettre au vote des actionnaires.

« Les périodes de marées montantes cachent beaucoup de problèmes », a déclaré Caitlin McSherry, directrice de la gestion des investissements chez Neuberger Berman. « Lorsque les marées descendent, on commence à voir des situations plus problématiques s’exposer. Et nous cherchons à tirer profit de ces situations. »

Cet article a été initialement publié dans The New York Times.