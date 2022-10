Transport maritime

La chaîne logistique québécoise malmenée

La liste des facteurs nuisibles au bon fonctionnement de la chaîne logistique québécoise s’est allongée à la vitesse grand V depuis deux ans et demi. Encore une fois, l’union fait la force et la collaboration entre le maritime, le ferroviaire et le routier est primordiale, selon CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et transport.