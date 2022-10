Décès de l’entrepreneur et philanthrope André Chagnon

L’entrepreneur et philanthrope, André Chagnon, l’homme du câble, est mort dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 94 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué.

André Dubuc La Presse

Né dans le quartier Ahuntsic de Montréal en 1928, André Chagnon a fondé une entreprise de services électriques E. R. Chagnon et Fils en 1957, à 29 ans. Il l’a revendu sept ans plus tard pour fonder Télécâble Vidéotron en 1964, douze à peine après l’entrée de la télévision au Canada.

D’abord compagnie régionale de télédistribution, Vidéotron deviendra au fil des ans le 3e câblodistributeur en importance au Canada et le premier au Québec.

En compagnie des Pierre Péladeau, Paul Desmarais, Laurent Beaudoin, Jean Coutu, les frères Lemaire, Rémi Marcoux, Serge Godin, André Gagnon fait partie de cette génération d’entrepreneurs qui ont participé à la prise en main de l’économie du Québec par les francophones.

Visionnaire, M. Chagnon multiplie les acquisitions au fil des ans.

En 1980, il met la main sur Câblevision Nationale. Cinq ans plus tard, il inscrivait le groupe Vidéotron à la Bourse. A suivi en 1986, l’achat de Télé-Métropole (qui deviendra Groupe TVA) qu’il a revendu en 1997 lors de l’acquisition de CF Cable.

Entretemps, M. Chagnon avait lancé le service de sécurité à domicile Protectron (1988), les SuperClubs Vidéotron (1989) et le service internet (1996).

PHOTO PAUL-HENRI TALBOT, ARCHIVES LA PRESSE André Chagnon en 1984

En 2000, la mise en vente de Vidéotron provoque une bataille épique entre Rogers, de Toronto et Québecor, le candidat de la Caisse de dépôt et placement du Québec, alors deuxième actionnaire de Vidéotron. Québecor Média a finalement remporté la mise en faisant l’acquisition de Vidéotron au prix de 4,9 milliards.

Après la transaction, M. Chagnon a quitté Vidéotron, après 37 ans de carrière et a mis sur pied la Fondation Lucie et André Chagnon, plus importante fondation familiale au Canada, avec un don de 1,4 milliard.

L’entrepreneur et philanthrope a collectionné les honneurs au fil des ans. En 2002, il est intronisé au Temple de la renommée de l’entreprise canadienne. Officier à la fois de l’Ordre national du Québec et de l’Ordre du Canada, M. Chagnon s’est vu décerné un doctorat honoris par chacune des universités McGill, Concordia, HEC Montréal et d’Ottawa.

Récipiendaire de la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale, André Chagnon a été nommé Grand montréalais par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et Grand bâtisseur de l’économie du Québec par l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques.

À l’annonce de son décès, les hommages ont fusé.

« Le Québec perd un homme brillant et visionnaire, avec le décès d’André Chagnon. Je l’ai consulté depuis que je suis en politique, a dit le premier ministre du Québec François Legault, sur son compte Twitter. En fondant l’entreprise de câblodistribution Vidéotron, M. Chagnon a façonné le Québec d’aujourd’hui. Son implication sociale avec la Fondation Lucie et André Chagnon pour prévenir la pauvreté a été exceptionnelle. »

« Aujourd’hui, nous perdons un véritable monument. Mes condoléances à la famille et aux proches, a fait savoir dans un gazouillis la cheffe du Parti libéral du Québec Dominique Anglade. Monsieur Chagnon était un grand homme impliqué dans de nombreuses œuvres caritatives et fondateur de la Fondation Lucie et André Chagnon. Merci M. Chagnon »

« Monsieur André Chagnon, pour lequel mon père avait une grande estime, a su reconnaître et saisir toute l’importance, comme le potentiel, du secteur des télécommunications au bénéfice des Québécois/es en fondant Vidéotron », a dit Pierre Karl Péladeau, actuel président et chef de la direction de Vidéotron, sur le fil Twitter.